Finalmente, eso no se llevó a cabo ante la falta de una conciliación y, de hecho, Thomas Greg & Sons anunció formalmente su decisión de demandar al Estado ante lo que calificó como “ausencia total de ánimo conciliatorio” de la Cancillería .

Por eso, el apoderado de la Cancillería dijo en entrevista con W Radio que “yo supuse en su momento que ella (Zamora) había estudiado el tema, yo no conocía el proceso . Ahora es cuando encuentro que la adjudicación se pretendía sobre unos vicios en el tema de la participación”.

Y agregó que le corresponde ahora “hacer un estudio porque me están contratando para eso, en ese momento solo estaba respaldando a alguien que conozco”.

Además, sobre su postura inicial, el abogado aseguró en entrevista con Blu Radio que: “Yo lo escribí en su momento porque yo conozco a la doctora Martha Lucía Zamora y conozco de sus capacidades y sus competencias. Desde el punto de vista, de las normas internas colombianas, cuando usted obtiene la máxima calificación, está habilitado y cumple con todos los requisitos, no hay lugar a la declaratoria desierta porque la norma prácticamente te obliga a adjudicar. Y yo pensé que eso fue el estudio que hizo la doctora Marta Lucía y por eso en algún momento consideré que, digamos, la posición que ella estaba asumiendo era la correcta”. Sin embargo, aclaró que “cuando a mí me llaman a asesorar a la Cancillería, yo me encuentro con una declaratoria desierta. Que está basada justamente en este estudio que se hizo sobre las reglas de participación”.

Finalmente, no pasó desapercibida la reacción del canciller Leyva tras la audiencia de conciliación ante la Procuraduría, que no dio los resultados esperados.