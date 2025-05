La renuncia de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia ha vuelto a poner bajo la lupa al Gobierno Nacional . No es la primera funcionaria que renuncia a su cargo, asegurando que fue objeto de constantes presiones e injerencia. Aunque en su renuncia inicial no dio detalles, conforme pasan los días, Buitrago cuenta más detalles de su experiencia.

Buitrago aseguró que los mensajes que le empezaron a llegar desde marzo, estarían relacionados con presiones para modificar encargos internos y nombramientos. Recientemente, en entrevista con La FM, la exministra dio más detalles al respecto: “Cuando empiezan a decir ‘cambie este, quite este, ponga este’, uno ya no puede garantizar ni la seguridad ni la tranquilidad del ministerio ”.

Estas denuncias se unen a las realizadas el fin de semana con la revelación de los chats de WhatsApp . “Me escribe Angie Rodríguez a las 2:46 p.m y me dice: Hola doc. Bendiciones. Te llamo tan pronto pueda estamos en un evento en Boyacá . Y manda un mensaje que al abrir desaparece el contenido en donde me dice: se va a nombrar de ministro encargado de Justicia a Augusto Ocampo ; sin embargo, desaparece el mensaje. Yo tenía encargado al secretario general del Ministerio de Justicia”, contó Buitrago el domingo.

Y aunque ha mantenido una postura diplomática y reservada, poco a poco ha empezado a hablar con nombres propios. La renuncia más reciente tiene que ver con presiones que recibió para hacer excepciones en la salida de productos controlados del área de drogas del Ministerio.

“Me hicieron llamadas, me buscaron en el Congreso, me insistieron, y luego me mandaron mensajes atribuidos a funcionarios. Todo eso está documentado”, afirmó y agregó que le molestó la manera en la que iniciaron aquellas insistencias: en medio de la calle, luego de asistir a una plenaria del Senado.

La exministra asegura que, a pesar de que fue insistente en que se siguiera el debido proceso, fue ignorada por quienes la increpaban, en este caso, en entrevista con el medio citado, aseguró que: “La senadora Gloria Flórez me presenta unas personas en el Congreso y luego me dicen que debo firmar unas exportaciones”.