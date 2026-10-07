Las casas, fundación y otros detalles de los movimientos de la primera dama tras el terremoto

La primera dama, Ana Lucía Pineda, viene teniendo un rol protagónico en la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Justo a inicios de la semana, el presidente Abelardo de la Espriella la mencionó en un proyecto de “mejoramiento y reconstrucción de vivienda” para familias afectadas en Risaralda.
En el video compartido se ve al presidente y a Pineda mirando una maqueta de una casa moderna de dos pisos. “Revisando los pormenores del proyecto de mejoramiento y reconstrucción de viviendas para familias afectadas en Risaralda, por el sismo. Una iniciativa liderada por mi amore la primera dama, Ana Lucía Pineda, con el sector empresarial del país”, dijo el jefe de Estado.
Se trata de un diseño en alianza con las compañías de la industria constructora Durapanel y ACF Constructores. “La próxima semana estaremos en Dosquebradas (Risaralda) y llevaremos unas muy buenas noticias a dos familias. Llevaremos una casa de un piso y otra casa de dos pisos con negocio”, dijo Pineda.
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