Primera dama defendió su viaje a Francia: “puedo ir a París y a donde quiera con mi plata”

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, estuvo la semana pasada en la Semana de la Moda en París, Francia, promocionando el trabajo de varios artesanos, diseñadores y demás emprendedores del territorio nacional. Este generó algunas críticas por parte de la oposición.

El vicepresidente del Senado y congresista del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, presentó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) exigiendo el detalle del desplazamiento de la esposa del mandatario Abelardo de la Espriella a territorio francés.

Le puede interesar: Este será el papel que asumirá Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo, como primera dama: “No seré distante”

El congresista Ocampo solicitó que se le aclarara si el viaje tuvo carácter oficial o privado, además del desglose de costos, incluyendo pasajes, alojamiento, viáticos, alimentación, esquema de seguridad y si existieron aportes de fondos públicos o de terceros.

Ante tal petición, Ana Lucía Pineda rompió el silencio respondiendo a una publicación de La Silla Vacía en Instagram. “Pagué todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”, comentó la primera dama, aludiendo a que no se utilizaron fondos del Estado.