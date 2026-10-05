La primera dama Ana Lucía Pineda llevó a París emprendimientos de artesanos colombianos, ¿cómo le fue?

Ana Lucía Pineda había prometido que no sería una primera dama distante. Antes de la posesión presidencial, dijo en entrevista con Semana: “Tendré mi sello propio... quiero laborar, dejar huella y crear un impacto. En eso me voy a enfocar”. Una muestra de esa apuesta ocurrió la semana pasada, cuando la primera dama de la Nación viajó a París, Francia, para cumplir una agenda enfocada en promocionar “el emprendimiento, la cultura y las tradiciones artesanales de Colombia” en escenarios internacionales. Le puede interesar: Este será el papel que asumirá Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo, como primera dama: “No seré distante” Antes del terremoto, Pineda, junto con Taliana Vargas (gestora cultural de Cali), había convocado a artesanos, diseñadores y emprendedores a participar en ‘Territorios Vivos’, una iniciativa de Asodamas que buscaba llevar el talento colombiano a la Semana de la Moda de París.

Colombia también estuvo en la Semana de la Moda

Durante su visita, Pineda se reunió con la Cámara de Oficios de París, con la que planteó trabajar entre ambos países para impulsar a los artesanos de Colombia, fortalecer conocimientos e intercambiar saberes. La apuesta contempla inmersiones académicas, alianzas, becas y oportunidades de formación y comercialización, según explicó la primera dama en sus redes sociales. Le puede interesar: Baobab en la Ópera Nacional de París: la marca colombiana que logró lo que solo Rolex y Chanel habían hecho antes La agenda también tuvo un componente financiero. En uno de los encuentros, Pineda destacó el apoyo de Banco Serfinanza (entidad financiera respaldada por la Organización Olímpica) a 40 artesanos de 14 departamentos con acceso a créditos, con el propósito de fortalecer sus negocios. “Agradecemos especialmente a sus directivos, quienes se sumaron a esta causa y reafirmaron su compromiso con el emprendimiento y el crecimiento de nuestros artesanos”, señaló.

En medio de esta agenda también estuvo el diseño colombiano. La diseñadora Manuela Álvarez, fundadora de MAZ, participó con una propuesta que mostró el diseño contemporáneo a través de técnicas artesanales. Unas 20 modelos colombianas expusieron la colección Oh My Heart. La gestora cultural del departamento de Cundinamarca Alexandra Pulido detalló que el viaje se dio en el marco de una iniciativa que lleva 16 años en pie. En entrevista con Caracol Radio, Pulido señaló que llevaron a la capital francesa representantes del proyecto ‘Casa social de la Mujer’, que es la bandera que busca que las mujeres del país sean independientes económicamente. De ese proyecto han participado alrededor de 60.000 mujeres a lo largo de los años.

¿Qué funciones tiene la primera dama?

El de primera dama es, formalmente, un rol protocolario y sin sueldo. En Colombia, tradicionalmente se ha relacionado con la asistencia social y con el acompañamiento al presidente en actos oficiales, sin que existan funciones constitucionales que obliguen a quien ocupa ese lugar a desarrollar una agenda específica. En ese margen, Pineda ha comenzado a construir su propia agenda alrededor de temas como el emprendimiento. París fue uno de los escenarios en los que llevó adelante esa apuesta. Según la sentencia C-089A de 1994 de la Corte Constitucional la primera dama “no ostenta el carácter de servidor público”. Además de tener un papel logístico en la coordinación de la atención luego de los primeros días del terremoto, Pineda ya había definido que su enfoque como primera dama sería la niñez. De hecho, tanto ella como la segunda dama, Tatiana Céspedes, hicieron parte del equipo del empalme en el sector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Y ha dicho que también se concentrará en las mujeres y los adultos mayores. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . No se vaya sin leer: ¿Quién es Ana Lucía Pineda? La empresaria que se convierte en la nueva primera dama de Colombia

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