¿Se decidió? Álvaro Uribe iría a la posesión de De la Espriella en Cali

El expresidente Álvaro Uribe Vélez sí iría a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella este 7 de agosto. En un principio, se había dicho que su asistencia se definiría “luego de ponderar aspectos de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta”.
En entrevista con Caracol Radio, el exmandatario dijo que no estaba seguro de ir a Cali, ciudad donde será el evento; sin embargo, no cerró la puerta del todo. Y hoy, según La FM, su presencia estaría confirmada en Cali, donde será el evento.
A su vez, el Centro Democrático comunicó que Uribe “no tiene reserva política alguna frente a dicho evento” y que “agradece el gesto institucional del presidente Abelardo de la Espriella al invitarlo directamente a su posesión”.
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Uribe se suma a los expresidentes Iván Duque, César Gaviria y Andrés Pastrana, quienes también fueron invitados. No obstante, hay dos que no: Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.
Si bien Santos se mantuvo al margen de la campaña, De la Espriella ha sido crítico de su gobierno; sobre todo, del proceso de paz con las Farc. Samper, por su parte, apoyó a Iván Cepeda, y De la Espriella ha cuestionado el ingreso de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial de 1994.