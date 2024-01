En marzo del año pasado, la justicia norteamericana desestimó continuar la investigación que relacionaba a Córdoba con el tráfico de armas de fuego. Sin embargo, decidió continuar la acusación por los nexos –del ahora confeso criminal– con el narcotráfico. Su hermana, la senadora Córdoba, había dicho que todo se trataba de una persecución política.

Un capo ficticio y el envío de drogas

El 3 de septiembre de 2021, una ficha de la DEA que se hizo pasar por un narco mexicano, se reunió con tres colombianos, entre los que estaba Álvaro Córdoba. Los tres le confirmaron al agente oculto que tenían un contacto con capacidad de producir hasta 8.000 kilos del alcaloide cada cuatro meses. Como si fuera poco, el hermano de Piedad aseguró que ese enlace ilegal tenía un ejército de 300 hombres armados para controlar y cuidar las rutas.

Puede leer: “Una verdadera liberal ha muerto”: Petro reaccionó a la muerte de Piedad Córdoba; así fue su amistad y relación en el Congreso

Durante la investigación se logró establecer que ese supuesto contacto era miembro de las disidencias de “Gentil Duarte”, quien murió el 27 de mayo del año pasado. El negocio se cerró en diciembre de ese 2021 en Medellín. En esa cita de diciembre le entregaron una bolsa con 15.000 dólares, su ganancia por coronar cinco kilos de cocaína en Estados Unidos. Todo quedó grabado por el agente encubierto de la DEA, el capo ficticio.

Poco sirvieron todos los esfuerzos de la senadora para frenar la extradición de su hermano. Mientras se conocían más detalles de la participación de Álvaro en ese negocio ilegal hacia Estados Unidos, Córdoba tenía abierto otro frente de batalla abierto en Colombia.

La Corte Suprema de Justicia ordenó en noviembre pasado la apertura de investigación y la citación a indagatoria contra la hoy fallecida senadora por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito. La génesis de este proceso se remonta a los computadores que fueron hallados tras el bombardeo a “Raúl Reyes”, donde se encontró información sobre la existencia de “Teodora Bolívar”, el alias con el que según el comandante guerrillero sostenía correos con otros integrantes de las Farc en el que se refería a Piedad Córdoba.

Le sugerimos: Los procesos judiciales que avanzaban en contra de la fallecida Piedad Córdoba

Córdoba fue encontrada inconsciente en su habitación por su Natalia Castro. Ayer viernes había trabajado hasta las 9 de la noche y no había presentado ninguna molestia de salud, como los que la aquejaron en los últimos dos años, cuando incluso estuvo internada en UCI y no pudo posesionarse en el Congreso como el resto de sus compañeros. Pese a su distancia con el presidente Petro, el Jefe de Estado la describió hoy como una “verdadera liberal”, cuyo cuerpo y mente “no resistieron la presión de una sociedad anacrónica”.