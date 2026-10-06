Pareja sentimental de alias Pinocho, cabecilla de Los Pachenca, fue enviada a la cárcel

Yolima Johana Murgas Guzmán, alias La Mona y señalada por las autoridades como la pareja sentimental del máximo cabecilla de la banda Los Pachenca, Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, fue enviada a la cárcel por un juez de control de garantías.

Murgas Guzmán fue capturada el 24 de septiembre en un operativo de registro y allanamiento realizado de forma conjunta por la Policía y el Ejército en el barrio Libertador, en Santa Marta.

En esa diligencia, a la mujer se le incautaron más de 34 millones de pesos en efectivo, un lingote de oro avaluado en más de 15 millones de pesos, una máquina contadora de billetes, 8 teléfonos celulares, un dispositivo de grabación DVR, 9 tarjetas de débito y crédito nacionales e internacionales, dos libretas con notas manuscritas sobre ingresos, gastos y movimientos de dinero y documentos de identidad y residencia española a nombre de la procesada.

Dentro de esos elementos habían tarjetas a nombre de Castillo Carrillo y un permiso para la salida del país de un menor de edad que permitieron vincular a la mujer con alias Pinocho.

Murgas Guzmán ya tenía un expediente por lavado de activos desde el 2024. Además, la Fiscalía la señalaba de administrar y canalizar recursos financieros derivados de las actividades ilícitas de la organización criminal.

Inclusive, en el 2023 un juez de Barranquilla le había otorgado un permiso para viajar a España durante tres meses, esto a pesar de tener restricciones de salida del país y presentaciones bimensuales obligatorias. En ese momento salió bajo alegatos de salud y de visita a un hijo que estudiaba en Europa.

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Pese a este historial, el ente acusador presentó una solicitud de prisión domiciliaria, algo que sería parte de un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa de alias La Mona, sin embargo, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La defensa argumentó que Yolima ejercía una actividad legal como contadora profesional, pero el juzgado determinó que la prisión domiciliaria no resultaba idónea.