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Pareja sentimental de alias Pinocho, cabecilla de Los Pachenca, fue enviada a la cárcel

La Fiscalía había solicitado prisión domiciliaria para alias La Mona, sin embargo, el juez decidió que debía permanecer en un establecimiento carcelario.

  • Yolima Johana Murgas Guzmán fue enviada a prisión en centro carcelario pese a la solicitud de la Fiscalía de prisión domiciliaria debido a un preacuerdo con la pareja sentimental de alias Pinocho. Fotos: Policía y redes sociales
    Yolima Johana Murgas Guzmán fue enviada a prisión en centro carcelario pese a la solicitud de la Fiscalía de prisión domiciliaria debido a un preacuerdo con la pareja sentimental de alias Pinocho. Fotos: Policía y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Yolima Johana Murgas Guzmán, alias La Mona y señalada por las autoridades como la pareja sentimental del máximo cabecilla de la banda Los Pachenca, Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, fue enviada a la cárcel por un juez de control de garantías.

Murgas Guzmán fue capturada el 24 de septiembre en un operativo de registro y allanamiento realizado de forma conjunta por la Policía y el Ejército en el barrio Libertador, en Santa Marta.

En esa diligencia, a la mujer se le incautaron más de 34 millones de pesos en efectivo, un lingote de oro avaluado en más de 15 millones de pesos, una máquina contadora de billetes, 8 teléfonos celulares, un dispositivo de grabación DVR, 9 tarjetas de débito y crédito nacionales e internacionales, dos libretas con notas manuscritas sobre ingresos, gastos y movimientos de dinero y documentos de identidad y residencia española a nombre de la procesada.

Dentro de esos elementos habían tarjetas a nombre de Castillo Carrillo y un permiso para la salida del país de un menor de edad que permitieron vincular a la mujer con alias Pinocho.

Murgas Guzmán ya tenía un expediente por lavado de activos desde el 2024. Además, la Fiscalía la señalaba de administrar y canalizar recursos financieros derivados de las actividades ilícitas de la organización criminal.

Inclusive, en el 2023 un juez de Barranquilla le había otorgado un permiso para viajar a España durante tres meses, esto a pesar de tener restricciones de salida del país y presentaciones bimensuales obligatorias. En ese momento salió bajo alegatos de salud y de visita a un hijo que estudiaba en Europa.

Lea también: A pareja de ‘Pinocho’ le hallaron $29 millones, ocho celulares y una tarjeta de crédito del cabecilla de “Los Pachenca”

Pese a este historial, el ente acusador presentó una solicitud de prisión domiciliaria, algo que sería parte de un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa de alias La Mona, sin embargo, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La defensa argumentó que Yolima ejercía una actividad legal como contadora profesional, pero el juzgado determinó que la prisión domiciliaria no resultaba idónea.

La captura y el envío a la cárcel de alias La Mona, pareja sentimental de alias Pinocho, hace parte de una serie de golpes que las autoridades han dado en contra de Los Pachenca en donde se contemplan 23 capturas en la última semana de septiembre en Magdalena y La Guajira, además de la caída del segundo al mando, alias Bendito Menor, quien fue abatido en su casa en el barrio Los Olivos, en Riohacha.

Las autoridades siguen tras las huellas de Castillo Carillo, por quien el Gobierno mantiene una recompensa de hasta $3.000 millones por información que permita su captura.

Siga leyendo | Gobierno ofrece $3.000 millones por alias Pinocho, líder de Los Pachenca: “le estamos respirando en la nuca”

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Preguntas y respuestas

¿Por qué fue enviada a la cárcel alias La Mona, pareja de alias Pinocho?
Yolima Murgas Guzmán fue enviada a prisión porque el juez consideró que la detención domiciliaria no era una medida idónea. La Fiscalía la señala de administrar y canalizar recursos financieros provenientes de las actividades ilícitas de Los Pachenca.
¿Qué relación tiene alias La Mona con alias Pinocho?
Las autoridades señalan a Yolima Murgas Guzmán como pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, máximo cabecilla de Los Pachenca. Entre los elementos incautados había tarjetas a nombre de Castillo y documentos que permitieron vincularlos.
¿Qué encontraron las autoridades en la casa de alias La Mona?
Durante el allanamiento fueron incautados más de $34 millones en efectivo, un lingote de oro, una máquina contadora de billetes, ocho celulares, un DVR, nueve tarjetas bancarias y documentos relacionados con movimientos financieros y personales.

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Lavado de activos
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Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
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