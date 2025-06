“Si moría, me pagaban $10 millones, si no, 600 mil”: alias Gabriela reveló nuevos detalles sobre el atentado contra Miguel Uribe

En el caso puntual del atentado perpetrado el 7 de junio, la oferta era que “si moría, me pagaba diez millones. Si no se moría, me pagaba 600 o 700 mil pesos” , declaró alias Gabriela.

“Me dijo que era mejor si tenía de pronto antecedentes, o no tenía padres. Que no tuviera a nadie que estuviera tan pendiente de él. Me dijo que debía tener entre 14 y 16 años, porque si estaba por cumplir los 18 podía sufrir cárcel, entonces que necesitaba que tuviera por ahí 14 años para que lo metieran a una correccional y de ahí lo dejaban en libertad” , detalló Martínez ante las autoridades.

También le habría dado recomendaciones sobre el celular, indicándole que lo dejara dentro del carro, porque “de pronto lo botaba corriendo”.

En su testimonio a la Fiscalía, alias Gabriela indicó que el celular del joven fue dejado en el puesto del copiloto en el Spark gris, al cual le sacaron la sim y lo resetearon por orden del Costeño.

Entérese: Fiscalía ya encontró el celular del joven sicario que atentó contra Miguel Uribe, pero no era el del video; hay detalles nuevos

Una vez ocurrido el atentado, la instrucción que recibió la mujer fue huir para Caquetá. “Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo”, expresó.

Sin embargo, la joven refutó esa opción, pues quería irse con su pareja a Ecuador, sin embargo, el Costeño le sugirió Caquetá por una razón especial. “Me insistió que me fuera para Florencia, que allá podía estudiar lo que yo quisiera. Yo le pregunté qué podía estudiar allá. Él me dijo que un curso de drones o un curso de francotirador, que esos cursos iban a ser allá con la guerrilla. No me mencionó qué grupo de guerrilla, si eran de las Farc o cuál era. Me dijo que él tenía contacto con la guerrilla allá, que él conocía personas y que no me iba a faltar nada”, concluyó.

Sigan leyendo: 5 verdades incómodas que destapó el atentado contra Miguel Uribe