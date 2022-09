“La posición del Senador Flórez, no es la posición de la Bancada del Pacto Histórico (...) Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza. El Pacto Histórico debe activar comité de ética y revisar el caso“, dijo David Racero, presidente de la Cámara de Representantes.

Esta no es la primera vez que el exconcejal de Medellín está en medio de la polémica. En plena campaña del legislativo protagonizó un codazo a su colega Susana Gómez porque quería estar más cerca en la tarima de Gustavo Petro. En marzo también se conoció una denuncia en su contra por posible violencia intrafamiliar contra una de sus exparejas.