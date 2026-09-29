Lluvias y tormentas eléctricas en el Caribe colombiano: tenga en cuenta estas recomendaciones

Las precipitaciones podrían extenderse hasta el viernes y estar acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Las autoridades mantienen el monitoreo en Atlántico. Las lluvias continuarán durante esta semana en diferentes sectores del Caribe colombiano, con especial atención en Barranquilla y los municipios del Atlántico. De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en el departamento se esperan periodos de precipitaciones que podrían estar acompañados de actividad eléctrica. Yira Fonseca, meteoróloga del IDEAM, explicó que el Caribe colombiano se encuentra entre las regiones donde se prevé una mayor persistencia de las lluvias hasta el próximo viernes. Las condiciones podrían variar entre municipios y jornadas, por lo que las autoridades recomendaron permanecer atentos a las actualizaciones meteorológicas. Conozca: ¿Por qué llovió más de 17 horas en Medellín y el Aburrá si estamos en El Niño? Uno de los factores que favorecerá las precipitaciones será el tránsito de la onda tropical No. 52 sobre el territorio nacional. Este sistema generará un aumento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica, principalmente en sectores del norte, centro y occidente del país.

El IDEAM también mantiene bajo vigilancia dos sistemas tropicales ubicados en el océano Atlántico: la depresión tropical Fei y la tormenta tropical Ana. Según el reporte entregado, ninguno de estos sistemas ejerce actualmente una influencia directa sobre el territorio nacional, aunque continúan bajo monitoreo debido a su evolución.

¿Qué ha pasado en Atlántico durante las lluvias?

Pese a las fuertes precipitaciones registradas durante los últimos días, la Defensa Civil en el Atlántico indicó que, hasta el momento, no se han presentado emergencias de gran magnitud directamente relacionadas con las lluvias. El mayor Armando Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, señaló que se ha realizado seguimiento en diferentes sectores y se mantiene comunicación con los organismos de atención de emergencias. “Hasta el momento no tenemos ninguna emergencia reportada por las lluvias. Hemos hecho un barrido con las organizaciones y no hay novedades de consideración”, señaló Rodríguez.

Sin embargo, el funcionario explicó que uno de los principales riesgos durante los aguaceros en Barranquilla no está necesariamente relacionado con la cantidad de agua, sino con las fuertes ráfagas de viento que pueden acompañar las precipitaciones y ocasionar afectaciones en viviendas, estructuras y vehículos. Durante la jornada de lluvias se reportó la caída de una carpa en el sector de El Hipódromo, en Soledad, situación relacionada con las condiciones de viento registradas durante las precipitaciones. Además, en la calle 48 con carrera 14E del municipio fue reportado un cable de alta tensión sobre la vía, correspondiente al suministro de sectores de Villa Mónaco y Villa Estefany.

El llamado a la comunidad de no de desafiar a los arroyos

La Defensa Civil reiteró el llamado a evitar los arroyos cuando se encuentran crecidos. La recomendación está dirigida especialmente a quienes intentan atravesarlos durante las lluvias en motocicletas o incluso ingresan a estos cuerpos de agua. El mayor Rodríguez advirtió que estas conductas pueden generar emergencias debido a la fuerza que puede alcanzar el caudal durante una precipitación intensa. También se pidió a los ciudadanos mantenerse alejados de cables eléctricos que hayan caído al suelo y reportar este tipo de situaciones a las autoridades.

Mientras continúan las lluvias, el Distrito mantiene activo el ‘Plan de Lluvia’, con presencia de la Policía en puntos priorizados de Barranquilla para atender posibles alteraciones del orden público y situaciones que puedan representar un riesgo para la comunidad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Durante la jornada del lunes, además, se registraron enfrentamientos entre jóvenes en distintos puntos del suroccidente de Barranquilla, entre ellos el sector de La Paz. La comunidad manifestó preocupación por el riesgo de que estas confrontaciones terminen afectando viviendas, establecimientos comerciales y personas ajenas a los enfrentamientos.

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