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¿Por qué EE. UU. pide no viajar a Norte de Santander? Esto dice experto

La administración Trump prendió las alarmas por incremento de ataques armados. Sin embargo, la amenaza va más allá de la frontera.

  • EE. UU. enciende las alarmas por drones explosivos en la frontera con Venezuela. Rolnar Sanabria, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela y analista en crimen organizado, explica las causas. Foto:
    EE. UU. enciende las alarmas por drones explosivos en la frontera con Venezuela. Rolnar Sanabria, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela y analista en crimen organizado, explica las causas. Foto:
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 21 minutos
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El uso de drones cargados con explosivos y ataques con fuego de fusil contra puestos de Policía y bases militares llevaron al Gobierno de Estados Unidos a emitir una nueva alerta de seguridad sobre Norte de Santander.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá advirtió sobre un riesgo elevado de ataques armados en el departamento y recomendó a sus ciudadanos no viajar a esa zona ni acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela.

“Existe un riesgo elevado de ataques en el departamento de Norte de Santander por parte de grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

Y añadió: “En el departamento de Norte de Santander, los grupos armados ilegales pueden llevar a cabo ataques con poca o ninguna advertencia contra estaciones de policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada”.

Para Rolnar Sanabria, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela y analista en crimen organizado, la advertencia de Washington evidencia que el problema no puede entenderse únicamente desde el lado colombiano de la frontera.

“Que Estados Unidos coloque la alerta más alta posible sobre este corredor no es un dato menor. Es el reconocimiento de que la amenaza no es un riesgo localizado en un departamento colombiano, sino una zona binacional completa”, aseguró.

Según Sanabria, las mismas estructuras armadas que operan en el Catatumbo utilizan territorio venezolano para replegarse, reorganizarse y entrenarse. En particular, señala al estado Apure como una zona de retaguardia para estos grupos.

“Estos mismos grupos operan de un lado y se repliegan del otro: usan el estado venezolano de Apure, al otro lado del río, como retaguardia para entrenarse y reorganizarse, incluyendo escuelas de pilotaje de drones”, afirmó.

De acuerdo con su versión, en esos espacios se enseñaría a pilotar drones y a incorporarles cargas explosivas mediante sistemas de fibra óptica, una tecnología que dificulta que estos aparatos sean interferidos.

El uso de drones comerciales adaptados es precisamente uno de los elementos que destaca la alerta estadounidense. Según el analista, el acceso a esta tecnología reduce las dificultades que antes tenían los grupos ilegales para adquirir capacidades de ataque con aeronaves no tripuladas.

“Eso es exactamente lo que vengo documentando. La barrera de entrada para que un grupo irregular adquiera esta capacidad es cada vez más baja”, sostuvo.

La preocupación también alcanza al territorio venezolano. En su alerta de viaje sobre Venezuela, Estados Unidos mantiene al estado Apure y otras zonas fronterizas con Colombia dentro de las áreas a las que recomienda no viajar, debido a riesgos asociados con crimen, terrorismo y secuestro.

Y es que esto es una situación que en definitiva muestra que el riesgo debe analizarse como un fenómeno que atraviesa la frontera.

Justamente, la alerta se conoce en momentos en que el gobierno de Abelardo de la Espriella ha puesto la seguridad y la lucha contra las estructuras armadas ilegales en el centro de su agenda, con un discurso de “mano dura” contra el narcotráfico y los grupos criminales.

Y la situación en la frontera colombo-venezolana no pasa de agache para esta administración. De hecho, se convierte en uno de los retos para la política de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella, que ya tiene en la mira la lucha en contra de los grupos armados y el narcotráfico como uno de sus más fuertes objetivos durante estos primeros meses al mando.

Lea también: EE. UU. alerta por elevado riesgo de ataques terroristas en Norte de Santander

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué restricciones y advertencias hizo EE. UU. sobre Norte de Santander?
La Embajada estadounidense advirtió sobre un elevado riesgo de ataques con poca o ninguna advertencia contra estaciones de policía, sedes gubernamentales e infraestructura por parte de grupos como el ELN, recomendando a sus ciudadanos no viajar al departamento ni acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela.
¿Por qué se considera que la amenaza en la frontera es un fenómeno binacional?
De acuerdo con análisis en crimen organizado, las estructuras irregulares que atacan en el Catatumbo emplean el estado venezolano de Apure como zona de retaguardia para reorganizarse, entrenar y guarecerse, convirtiendo el corredor fronterizo en una dinámica transnacional.
¿Qué tipo de tecnología de drones están utilizando los grupos armados ilegales?
Los grupos al margen de la ley han adaptado drones comerciales para incorporarles cargas explosivas guiadas por fibra óptica, una modificación tecnológica que reduce la susceptibilidad a interferencias y abarata el acceso a ataques aéreos no tripulados.

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