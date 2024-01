“Felicitamos el gran paso que da Cartagena. La tecnología como fuente transformadora de la sociedad y como mecanismo de protección y ayuda para los que no tienen voz. ¡Claro ejemplo de que cuando hay voluntad política, las grandes iniciativas de la ciudadanía se pueden!”, trinó Lizcano.

El alcalde mayor de Bogotá, Dumek Turbay Paz, evaluará durante 20 días el desempeño del vehículo, con el fin de establecer si esta sería la solución que están buscando, tendría que mejorarla o buscar una distinta.

Para lo cual, indicó Turbay, se apoyará en la Asociación de Cocheros de Cartagena, para evaluar este modelo autónomo que habrá de impactar en la actividad económica que en estos momentos es sustento para sí y sus familias.

“Los cocheros serán los mejores aliados en el proceso de sustitución hacia este modelo autónomo concertado. Hemos proyectado que no sigan siendo una asociación, sino una gran empresa que, desde un turismo sostenible, aporte a la transformación de la ciudad. Hay una sumatoria de esfuerzos ciudadanos encaminados hacia la modernización responsable y no puede haber espacio para coches de tracción animal. Hoy, hacemos realidad lo que han dicho los cartageneros que no quieren que siga pasando”, destacó el mandatario de la ciudad.