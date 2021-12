“No vamos a pendejear”: alcalde de Cartagena respalda decisión sobre el crucero con contagiados con covid

El crucero Seven Seas Mariner ingresó en la mañana de este miércoles al Puerto de Cartagena con siete contagiados por covid-19. Tras recibir el manifiesto del capitán al mando de la embarcación, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) activó el protocolo de contingencia de operación de cruceros y todos los tripulantes fueron puestos en cuarentena.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, esta decisión fue tomada luego de evaluar el riesgo epidemiológico, pese a que las personas contagiadas permanecen estables.

“Una vez llegó el barco, tal y como lo habíamos anunciado, se hizo una evaluación del riesgo epidemiológico y se tomó la decisión de no dejar bajar a pasajeros y tripulantes. Así mismo, se evaluaron las condiciones clínicas de los contagiados, y la evaluación del cumplimento de los protocolos de bioseguridad”, dijo Johana Bueno, directora del Dadis.

Al respecto, el alcalde William Dau manifestó que esta decisión es la más sensata en medio del preocupante avance de la variante ómicron en el mundo.

Publicidad

“Hay siete contagiados. Si tuviésemos certeza de que ningún pasajero tiene ómicron, podríamos exigir la prueba PCR negativa o el esquema de vacunación completo, pero no podemos pelear con el ómicron. Esa vaina se propaga demasiado y no vamos a correr riesgos. No vamos a pendejear”, dijo Dau en diálogo con El Universal.

Así mismo, reiteró que la salud de los cartageneros es su “prioridad” y que sería “una locura permitir el desembarque de estos pasajeros, teniendo en cuenta que ya se detectaron dos casos de ómicron en la ciudad”.

Anunció que un equipo del Dadis ya evalúa los protocolos de atención dispuestos en otros país para garantizar las condiciones de seguridad y de salud en la llegada de cruceros.

Publicidad

“No podemos arriesgarnos, no podemos permitir que se dispare el ómicron en Cartagena. Hay que tener cautela. Esta experiencia nos sirve para manejar esta y otras situaciones a futuro. Ya un equipo de trabajo revisa las experiencias de otros puertos”.

El pasado 24 de agosto, Cartagena recibió el primer crucero turístico desde el inicio de la pandemia del covid-19, tras la puesta en marcha de un protocolo de bioseguridad para garantizar las condiciones de salud.

La temporada 2021-2022, que inició el 24 de agosto y se extenderá hasta el 14 de junio del año próximo, tiene aseguradas 123 recaladas, que traerán a la ciudad 322.202 visitantes (214.906 pasajeros y 107.296 tripulantes).