En las protestas contra el presidente Gustavo Petro del pasado 26 de septiembre varias quejas de los manifestantes llamaron la atención, pero uno sobresalió: el aparente rechazo que una adulta mayor expresó contra la “cédula eléctrica”.

En un video en el que se ve a Zoila Vives con blusa rosada, sombrero, gafas y sombrilla explicando una lista de motivos por los que decidió salir a las marchas se le escucha decir lo siguiente: “No a la reforma tributaria, no al aumento de combustible, no queremos médicos cubanos, no a la cédula eléctrica”.