Adriana, esposa de piloto de avioneta perdida, no quiere que su historia de amor termine: “no desistan”

El cielo solía ser su lugar seguro. Pero nada en la vida está escrito y una mañana, como muchas otras en las que el capitán Mehmet Cankaya pilotaba su avioneta, no se volvió a saber de él. La aeronave hacía parte de la Patrulla Aérea Civil Colombiana y llevaba a bordo a cuatro mujeres que estaban en el Chocó prestando servicio en una brigada de salud mental.
Este martes, en medio de una zona de difícil acceso en Risaralda, las autoridades encontraron indicios de la avioneta que desapareció este domingo cuando cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.
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La esperanza, como pocas cosas en la vida que son difíciles de arrebatar, todavía no se apaga para los familiares de las personas que iban a bordo. La ilusión de que sigan con vida permanece latente. Así lo relató la esposa del piloto.
Adriana Revelo, cónyuge del capitán Mehmet Cankaya, contó que la última vez que habló con él fue en la mañana del domingo 13 de septiembre, cuando el piloto realizaba el recorrido hacia el Chocó.
Cankaya, de origen turco, llegó a Colombia hace 11 años. Acá creó una empresa de turismo y, con el paso del tiempo, convirtió su pasión por la aviación en una forma de apoyar a comunidades ubicadas en zonas apartadas del país, donde prestaba servicios humanitarios.