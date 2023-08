La suma prometida por el Gobierno asciende a los 10 billones de pesos para equilibrar el déficit por el que atraviesan las EPS , y si bien en un principio se creyó que era un ingreso extra, desde Acemi -gremio que agrupa las principales entidades del régimen contributivo- aclararon que no son recursos adicionales a los que ya les giran cada mes por concepto de UPC.

“A las EPS, en este caso Sura, Compensar y Sanitas, se les ha girado más de 14 billones de pesos al mes de julio y les vamos a girar otros 10 billones si continúan atendiendo a los pacientes. Yo le he dicho claramente a las EPS que tengan cuidado porque los están utilizando para montar una crisis”, afirmó Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Tras ese anuncio, la presidente ejecutiva de Acemi, Ana María Vesga , explicó en W radio que “esos 10 millones de pesos corresponden al giro ordinario de la UPC para estas tres EPS de manera específica que se sigue haciendo de manera anticipada todos los meses. No son deuda y no son recursos adicionales , es solo una forma de decir que el Estados seguirá pagando la UPC a esas tres EPS por su población por el resto del año”.

Sin embargo, Vesga resaltó el trabajo que se realizó en las mesas que tuvieron como mediador a la Defensoría del Pueblo. “Hay un avance muy importante en la conclusión de la reunión de ayer que convocó la Defensoría del Pueblo alrededor de unas mesas técnicas que nos permitirán revisar el cálculo que dé suficiencia de la UPC que es esa prima que se paga por todos los colombianos y sobre la cual hemos insistido que no está alcanzando”, explicó.

Así mismo, la directora de Acemi resaltó que se hayan establecido las mesas de diálogos porque traducen a buena voluntad y disposición por parte del ministro Guillermo Jaramillo para llegar a acuerdos y darle tranquilidad al sector.

Y es que el pasado 22 de agosto, al despacho del ministro llegó una carta que alerta sobre los problemas financieros de tres grandes EPS que, en caso de no encontrar una solución a esos balances, podrían tener problemas para seguir operando más allá de septiembre.

Según dijeron en conjunto los gerentes y presidentes de Sura, Sanitas y Salud Compensar, que entre las tres tienen más de 13 millones de afiliados y además atienden a un ecosistema adicional de 136.000 personas que conforman los grupos familiares, hay fuertes cifras que ya están perjudicando la prestación del servicio.

El ministro Jaramillo no tardó en responder que se trataba de una exageración. “No hablemos de crisis donde no las hay (...) Aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua y eso no lo podemos aceptar nosotros”, dijo.

Sin embargo, decidieron pactar una mesa de diálogo para atender en tono conciliador las quejas de las EPS.