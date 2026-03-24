Siete accidentes mortales en dos años: la racha trágica de las Fuerzas Militares en Colombia

Antes de que se estrellara el Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrió otro insuceso el 27 de febrero de 2026 en el departamento del Cauca. En el corregimiento Itaibe, del municipio de Páez, tropas del Ejército capturaron a un presunto explosivista de las disidencias de las Farc.

Parte de la comunidad rodeó a los militares, realizando una asonada, lo que los obligó a realizar un repliegue táctico en sus vehículos. En ese momento, una parte de la vía se desprendió y rodó al vacío un camión blindado Hunter XL; murió el subteniente César Sierra Mercado, hubo dos heridos y seis sobrevivientes ilesos. El 31 de agosto de 2025, cuando el buque escuela Gloria de la Armada Nacional se aproximaba al puerto de Barranquilla, cayó por la borda el grumete (aprendiz) Julián Fernando Condia Bello, de 19 años, quien se ahogó en el río Magdalena. Lea aquí: ¿Petro les quitó plata? Denuncian que “cada 100 días se siniestra una aeronave” de las Fuerzas Militares El 14 de julio de ese mismo año naufragó una canoa improvisada en la que iban once alumnos del Curso de Lanceros N°513, practicado por el Ejército en el Fuerte Militar de Tolemaida. El hecho ocurrió en el río Magdalena, en el sector Isla del Sol (Cundinamarca), donde la balsa fue arrastrada por la corriente y quedó incrustada debajo de un ferri. Murieron los subtenientes Jhonatan Cortés Salamanca, Nicolás Chaparro Guillén y Elián Beltrán Vanegas. El 29 de abril del año pasado hubo otro accidente que involucró a la Armada, esta vez dentro del batallón de Infantería de Marina N°13, en Malagana, Bolívar. Un helicóptero Bell 412 que transportaba alimentos e implementos de abastecimiento para las tropas se desplomó en una laguna, al poco tiempo de despegar.

Perdió la vida el suboficial segundo Yordi Steven Carvajal Rodríguez y tres uniformados quedaron heridos.

El 23 de febrero de 2025, nueve soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N°2 murieron cuando se transportaban en un camión por una carretera del municipio de Barbacoas, en Nariño. En el sector La Columpia, a altas horas de la noche, el vehículo cayó por un abismo de 100 metros; sobrevivieron 27 uniformados con heridas. También le puede interesar: Nueve militares murieron en un accidente en una carretera de Nariño. El 29 de septiembre de 2024 un helicóptero Huey II de la Fuerza Aeroespacial se desplomó en Cumaribo, Vichada, cuando pretendía evacuar a un civil con una urgencia médica. En el accidente fallecieron ocho militares de esa institución. Esta serie de incidentes han generado fuertes debates entre el Gobierno y la oposición política, así como en la opinión pública, frente al mantenimiento de los vehículos de la Fuerza Pública y la pericia de sus pilotos.

Bloque de preguntas y respuestas