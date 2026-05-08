El “gigante” John Rodríguez atrapa las miradas en el Grand Prix de Esgrima en Medellín

El coliseo Iván de Bedout se transformó en el epicentro de la esgrima mundial con el inicio del Grand Prix, una cita histórica que por primera vez aterriza en la capital antioqueña con 362 deportistas de 55 naciones. En una jornada marcada por la precisión y la herencia familiar, el olímpico John Édison Rodríguez ratificó su condición de referente nacional al sellar su clasificación a las finales del domingo, tras una sólida actuación en las poules masculinas. El espadachín de 2,06 metros, quien ha pulido su técnica durante años en territorio francés, lidera la delegación de 40 colombianos que buscan dejar su huella en este certamen de talla internacional.

Es la octava ocasión que el certamen se realiza en el país y la primera en Medellín. Participan 209 hombres y 153 mujeres. Los duelistas colombianos son 20 en la rama masculina y 20 en la femenina. En el primer día se llevaron a cabo las poules masculinas, donde clasificaron John Édison Rodríguez y Hernando Roa. El primero es el líder natural de los espadachines criollos, con una trayectoria de más de 10 años en torneos de alto nivel, incluyendo dos participaciones en Juegos Olímpicos: Río 2016 y París 2024. Rodríguez, de 35 años, pertenece a una familia de esgrimistas y es el colombiano mejor posicionado en el ranking de la FIE (Federación Internacional de Esgrima), donde ocupa el puesto número 60. El atleta se ubicó en la vigesimoséptima (27.ª) posición de la clasificación tras conseguir cuatro victorias y solo una derrota en su serie.

La espada es herencia materna

John heredó la pasión por la esgrima de su madre, Olga Lucía Quevedo, quien comenzó a practicar esta disciplina desde muy joven. “Primero hice gimnasia, pero no era lo mío. Opté por la esgrima porque era el deporte que podía entrenar más temprano para no llegar tarde a casa”, afirmó Olga, quien actualmente es entrenadora. Así como ella le inculcó el amor por las armas a su hijo mayor, su padre (el abuelo de John) la acercó a los deportes de contacto. Se trataba de Aureliano Pío Quevedo, un luchador grecorromano, campeón nacional y muy recordado en Buga, Valle del Cauca, de donde es oriunda la familia. Doña Olga se emociona al hablar de los logros de su hijo: “Son cosas que generan un orgullo muy profundo; soy muy feliz con él y con sus hermanos”. Además, dejó claro que John es un referente: “Tiene carisma, quiere hacer las cosas de la mejor manera y ha dejado muchas cosas de lado. En Francia ha crecido mucho”. Su hermana, María Jaramillo Quevedo, también esgrimista, describió su relación: “John, más que mi hermano, es mi colega, consejero, amigo y mentor. Estoy orgullosa de él”. Ella competirá hoy desde las 10:00 a. m. “Medellín nos ha recibido muy bien. La idea es sumar puntos para llegar a los Juegos Olímpicos 2028”, puntualizó la hermana menor de Rodríguez.

Del lado izquierdo, la madre de Rodríguez, Olga Lucía Quevedo. En el lado derecho, María Jaramillo, hermana de John Édison. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA

Perfeccionamiento en Francia

Hace más de siete años que Rodríguez reside en Burdeos, Francia. Al igual que María, ha pulido su juego en territorio galo bajo la dirección de la entrenadora Jeanne Colignon. Esta mezcla de intensidad colombiana con la técnica francesa ha dado como resultado atletas de élite. “Los colombianos están muy contentos; es una linda oportunidad en su país”, comentó Colignon, quien destacó la capacidad de John para enriquecer su esgrima sin perder su esencia.

Protagonistas en el Grand Prix