Atentado terrorista con explosivo contra el Ejército en Salgar, Antioquia: no hay reporte de muertos o heridos

Durante noche del viernes 8 de mayo, un atentado terrirista con explosivo fue perpetrado contra un camión de las tropas del Ejército Nacional en la vereda Bellavista, del municipio de Salgar, en el suroeste antioqueño.

Según información a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO, el artefacto se activó antes de que el vehículo militar ingresara al área del explosivo, lo que evitó que la detonación ocurriera al paso del camión.

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El vehículo sufrió afectaciones, pero por el momento no hay reporte de muertos ni de heridos entre el personal. El Ejército no ha precisado aún el número de soldados que se movilizaban en el vehículo. Las autoridades se encuentran verificando el estado de todos los uniformados que participaban en la operación.

La subestructura Edwin Román Velásquez Valle del cartel del Clan del Golfo sería la responsable detrás del atentado, según informaron las Fuerzas Militares. Esta sería la misma estructura contra la que se enfrentaron en un combate en el municipio de Urrao, en la que lograron abatir a cuatro integrantes del Clan del Golfo. Además, murieron dos soldados profesionales y resultaron heridos otros dos soldados y dos civiles.