Volcamiento de bus en la vía Panamericana dejó cuatro muertos y al menos 20 heridos

Un accidente en la vía Panamericana dejó cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad, y alrededor de 20 heridos luego de que un bus de la empresa Turismo Andino se volcara mientras se movilizaba por esta carretera.

El hecho se presentó en la madrugada de este domingo 20 de septiembre, cuando el vehículo, que cubría la ruta Pasto–Ecuador, se accidentó con 39 pasajeros a bordo en el kilómetro 49+500, sector El Placer, jurisdicción de Tangua.

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Los videos que circulan en redes sociales sobre el accidente reflejan la magnitud de la tragedia y muestran cómo el bus, de placas XXA-927, terminó fuera de la vía, con las ventanas rotas y la mitad del vehículo apuntando hacia el abismo.

Las autoridades ya hicieron presencia en el lugar del accidente para socorrer a los afectados y trasladarlos a centros asistenciales de Pasto, como el Centro Médico Valle de Atriz y la Clínica Traumédical.