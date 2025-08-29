Abelardo de la Espriella dice que si llega a la presidencia rompe relaciones con Venezuela, Nicaragua y Cuba

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, aspirante por el movimiento Defensores de la Patria y avalado por Salvación Nacional, aseguró en entrevista con Blu Radio que de llegar a la Casa de Nariño rompería cualquier vínculo con regímenes autoritarios de la región.

“En mi gobierno no va a haber relaciones con Venezuela de ninguna clase, no va a haber relaciones con Nicaragua, no va a haber relaciones con Cuba ni con ninguna tiranía en el mundo”, afirmó.



Le puede interesar: ¿Qué viene para Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila y la disputa por el liderazgo de la derecha en Colombia?

Con este anuncio, el abogado y ahora candidato fortaleció su discurso marcado por la defensa de valores democráticos y la crítica frontal al gobierno de Gustavo Petro, al que acusa de haber sumido al país en una crisis económica, institucional y de seguridad.

El precandidato insistió en que inscribirá su candidatura con más de tres millones de firmas, superando ampliamente el mínimo exigido por la Registraduría. “Lo fácil se lo dejo a los demás. Yo quiero hacerlo difícil”, aseguró.