x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Abelardo de la Espriella dice que si llega a la presidencia rompe relaciones con Venezuela, Nicaragua y Cuba

En entrevista con Blu Radio, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que, si llega a la presidencia, romperá relaciones con Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Cómo impactaría a Colombia esta decisión y qué otras propuestas trae su plan de gobierno?

  • En una reciente entrevista con Blu Radio el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella se refirió sobre su propuesta política. Imagen: Colprensa.
    En una reciente entrevista con Blu Radio el precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella se refirió sobre su propuesta política. Imagen: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
29 de agosto de 2025
bookmark

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, aspirante por el movimiento Defensores de la Patria y avalado por Salvación Nacional, aseguró en entrevista con Blu Radio que de llegar a la Casa de Nariño rompería cualquier vínculo con regímenes autoritarios de la región.

En mi gobierno no va a haber relaciones con Venezuela de ninguna clase, no va a haber relaciones con Nicaragua, no va a haber relaciones con Cuba ni con ninguna tiranía en el mundo”, afirmó.

Le puede interesar: ¿Qué viene para Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila y la disputa por el liderazgo de la derecha en Colombia?

Con este anuncio, el abogado y ahora candidato fortaleció su discurso marcado por la defensa de valores democráticos y la crítica frontal al gobierno de Gustavo Petro, al que acusa de haber sumido al país en una crisis económica, institucional y de seguridad.

El precandidato insistió en que inscribirá su candidatura con más de tres millones de firmas, superando ampliamente el mínimo exigido por la Registraduría. “Lo fácil se lo dejo a los demás. Yo quiero hacerlo difícil”, aseguró.

Propuestas económicas: recorte del gasto y explotación responsable

La JEP en la mira

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De la Espriella afirmó: “No hay ninguna posibilidad de que la JEP continúe. Todo lo que pueda hacer para eliminar ese bodrio, lo voy a hacer”.

A su juicio, el tribunal ha beneficiado a exguerrilleros mientras persigue a militares y al expresidente Álvaro Uribe, convirtiéndose en “un tribunal de venganza que le cuesta muchísimo dinero a los colombianos”.

Finalmente, De la Espriella reiteró que gobernaría para todos los colombianos, incluidos quienes hoy apoyan al presidente, aunque fue enfático en su oposición al petrismo: “Una cosa es el petrismo que destruyó a Colombia y otra la gente que fue engañada. A ellos los recibiremos para construir un nuevo país”.

Lea también: De Cabal a Fajardo: así es la audaz invitación para conformar un frente único presidencial en 2026

Temas recomendados

Dictaduras
Política
Elecciones
Presidencia
Candidatos
Propuestas
Precandidatos
Colombia
Gustavo Petro
Abelardo de la Espriella
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida