Las 10 promesas clave del nuevo gobierno: énfasis en seguridad y salud

Tras una campaña marcada por la ausencia de debates, pero no de confrontaciones, es probable que usted se haya enterado más de las peleas que de las propuestas. En ese contexto, el hoy presidente Abelardo de la Espriella, en lugar de presentar un extenso plan de gobierno, optó por un documento sobrio, con la seguridad, la economía y la defensa de la Constitución como sus principales ejes.
Esas fueron las banderas que repitió en entrevistas durante la campaña y sobre las que ha vuelto a pronunciarse tras resultar electo.
Ahora, al asumir la Presidencia, el reto será convertirlas en hechos. Para lograrlo, tendrá que traducir sus principales propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta que define objetivos, metas e inversiones prioritarias de un gobierno durante su mandato.
Ya ha hecho anuncios y sostenido reuniones para poner en marcha varias de las iniciativas. Por eso, ad portas de un nuevo gobierno, vale la pena repasar cuáles fueron las diez propuestas que más resonaron y qué tan cerca —o lejos— está de cumplirlas.
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