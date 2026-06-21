Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ya votaron en la segunda vuelta presidencial

A la jornada de elecciones de este 21 de junio se sumaron desde tempranas horas Abelardo De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

El candidato presidencial ejerció su derecho al voto en el colegio La Enseñanza, en Barranquilla, donde fue recibido por simpatizantes que se acercaron a saludarlo. Entre tanto, Restrepo votó en Bogotá acompañado de su madre, su esposa y sus tres hijos.

Tras sufragar, aseguró que viajará a Barranquilla para acompañar a De la Espriella y esperar allí los resultados de la segunda vuelta presidencial.