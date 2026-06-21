Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ya votaron en la segunda vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo ya votaron en la segunda vuelta presidencial de 2026. Ambos hicieron un llamado a la participación ciudadana y destacaron la importancia de una jornada democrática clave para definir el rumbo político del país.

  • Abelardo De la Espriella votó en Barranquilla, mientras que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ejerció su derecho al voto en Bogotá acompañado de su familia. FOTO: AFP.
    Abelardo De la Espriella votó en Barranquilla, mientras que su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ejerció su derecho al voto en Bogotá acompañado de su familia. FOTO: AFP.
  • Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ya votaron en la segunda vuelta presidencial
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

A la jornada de elecciones de este 21 de junio se sumaron desde tempranas horas Abelardo De la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

El candidato presidencial ejerció su derecho al voto en el colegio La Enseñanza, en Barranquilla, donde fue recibido por simpatizantes que se acercaron a saludarlo. Entre tanto, Restrepo votó en Bogotá acompañado de su madre, su esposa y sus tres hijos.

Tras sufragar, aseguró que viajará a Barranquilla para acompañar a De la Espriella y esperar allí los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La jornada hasta el momento se desarrolla con normalidad en la mayoría del territorio nacional, según el reporte entregado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) antes de la apertura de urnas de la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio.

Siga aquí: En vivo | Se abren las urnas para la segunda vuelta presidencial: consulte horarios y puntos de votación

De acuerdo con la entidad, al menos 31 de las 32 ciudades capitales no presentan alteraciones relevantes que afecten el desarrollo del proceso electoral. La única excepción se registra en Mitú, donde se reportan afectaciones en el servicio de energía eléctrica tras una falla en la línea de interconexión, ocasionada por fuertes lluvias, vientos y descargas atmosféricas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Asocapitales explicó que, aunque la infraestructura de transmisión de 34,5 kilovatios resultó comprometida, el servicio ha sido restablecido de manera parcial mediante generación alterna, mientras avanzan los trabajos técnicos de diagnóstico y reparación.

Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ya votaron en la segunda vuelta presidencial

La entidad reiteró además el llamado a la ciudadanía a participar con tranquilidad y a consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales durante la jornada electoral.

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Presidencia
Elecciones 2026
Defensores de la Patria
Elecciones
votos
Segunda vuelta
Colombia
Bogotá
Barranquilla
José Manuel Restrepo
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos