Activistas digitales de Abelardo llegan al Gobierno y hasta la derecha cuestiona los contratos

Dos influenciadoras digitales fueron contratadas por el Gobierno Nacional en Inravisión, el Sistema de Medios Públicos. Se trata de Stephany Forero y Alejandra Montes, quienes le hicieron campaña al hoy presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales. Esta decisión fue criticada por algunos activistas u opinadores de derecha. Incluso, por el representante a la Cámara Daniel Briceño. Se trata de figuras que fueron críticas de las contrataciones que hubo de influenciadores afines al gobierno Petro durante la gerencia de Hollman Morris en el Sistema de Medios Públicos. Según las revelaciones de La Silla Vacía, Stephany Forero fue contratada por actividades relacionadas con el ecosistema digital de la entidad por $15.906.053 hasta el 31 de diciembre de este año. Eso corresponde a $4.869.200 mensuales. Le puede interesar: Los influenciadores que mueven la agenda de Abelardo de la Espriella en redes sociales Por su parte, Alejandra Montes Rojas, tecnóloga en creación audiovisual que también le hizo campaña al presidente, también fue contratada. Su contrato tiene que ver con temas de realización de contenidos “de acuerdo con las necesidades del ecosistema digital” de Inravisión. El vínculo va, también, hasta el 31 de diciembre, y tiene un valor de $16.816.163, equivalentes a $5.255.051 mensuales. En una de sus publicaciones recientes en X, donde cuenta con un poco más de 6.400 seguidores, Montes escribió: “llegaron los de nunca. Y eso es lo que les duele a los de siempre”. Ahí hace referencia a una de las ideas principales que el equipo del actual jefe de Estado planteó en campaña; sobre todo, en la primera vuelta presidencial contra Paloma Valencia, donde se estableció una narrativa de que el actual Gobierno llegaría a gobernar con “los nunca” y no con “los de siempre”.

La defensa de Stephany Forero y Alejandra Montes sobre sus vinculaciones

Forero defendió su contratación, de la que habló como una “cesión de contrato”. Y cuestionó que el medio mencionado haya realizado un artículo señalando su vinculación. “¿Cuál es el pecado? Soy comunicadora social y periodista (...) tengo un título profesional real, verificable y obtenido legalmente. Como cualquier colombiano profesional tengo derecho a trabajar, tener aspiraciones y a presentarme a oportunidades laborales”. A renglón seguido, dijo que a finales de julio se inscribió al “Banco de Talentos”, una iniciativa que lanzó el Gobierno para que cualquier persona pudiera enviar su hoja de vida y postularse a un cargo público. “Utilicé estos medios, que son mis redes sociales, para que todos los colombianos se enteraran e hicieran lo que yo hice: inscribirse al Banco de Talentos. Y acabo de aceptar una cesión de contrato, no es que me hayan inventado un contrato nuevo para mí”. Le puede interesar: ¿Se les acabó la “gasolina” a los activistas digitales de Petro? Y agregó: “¿acaso por haber expresado públicamente mis ideas políticas quedé inhabilitada para trabajar con el Estado?”. Montes defendió, como Forero, su nombramiento. “Yo no devengué ni un solo peso de la campaña de Abelardo de la Espriella. Mi participación fue espontánea, libre, feliz, con gusto, con amor. Lo hice porque se me dio la gana, porque tengo una posición política, he sido activista política hace mucho tiempo y voy a defender mis ideas”. Después, aseguró que “como cualquier ciudadano, tengo derecho a participar políticamente sin que eso convierta automáticamente mi trayectoria profesional en sospechosa”. Y mencionó que se inscribió, como Forero, al “Banco de talentos”.

Lluvia de críticas desde la derecha y el centro político por contrataciones en RTVC

Algunos opinadores y políticos de derecha, que fueron críticos del gobierno de Gustavo Petro y de cómo se pagó con recursos públicos a influenciadores y activistas desde RTVC —como los hoy congresistas Walter “Wally” Rodríguez y Laura “Lalis” Beltrán—, se pronunciaron contra la contratación de Montes y Forero. Julio César Iglesias, que participa con frecuencia en el programa “Nación Sabrosa” e impulsó el movimiento #NoConMiAhorro contra la reforma pensional de Petro, dijo “no hay derecho. Qué vergüenza”. Luego mencionó en otro trino que “hay que liquidar esto”, refiriéndose a RTVC.

Jerome Sanabria, la joven activista que también frecuenta ese programa y ha sido crítica de la misma reforma, dijo que “RTVC no debe ser la máquina propagandista de ningún gobierno”. Como Iglesias, hizo un llamado para liquidar esa entidad pública. “El único camino es liquidar RTVC. No hay más”. De “Nación Sabrosa” está, a su vez, el activista Carlos Ayala. Pero él sí defendió los nombramientos. “Ellas dos no son ni Gabriela Muñoz o Juliana Guerrero. (...) Trabajadoras, honestas y no las (sic) a las que el petrismo acostumbró al país. Merecen todo el apoyo por su lealtad”, sentenció. Otro pronunciamiento en contra de las contrataciones vino por parte del representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien incursionó en política durante el gobierno Petro con ese tipo de denuncias. “Pedí en el presupuesto quitarle la plata de inversión a RTVC precisamente para que ese canal no se convirtiera en este gobierno en caja de resonancia de nadie. RTVC debe reducirse a su mínima expresión, los ciudadanos no pagan impuestos para esto, lo he repetido una y otra vez”, aseguró.

Luego, envió un mensaje directo al Gobierno Nacional, al que apoyó en la segunda vuelta presidencial tras la derrota de Paloma Valencia en primera. “El primer recorte real debe ser a RTVC. Si el gobierno no da ejemplo en esta materia habrá incumplido una promesa”. A ese coro se sumó el senador Andrés Forero, del mismo partido, quien dijo “RTVC debe liquidarse”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Más críticas vinieron desde el centro. La representante a la Cámara Catherine Juvinao cuestionó: "¿Vamos a pasar de ‘no hay petrista gratis’ a ‘no hay abelardista gratis’? Sé de varios que ya están compitiendo por cuál calumnia, injuria y denigra más, a ver a cuál contratan más rápido. Estoy guardando cada insulto para luego cruzar con el valor del contrato”. Bloque de preguntas frecuentes