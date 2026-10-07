Activistas digitales de Abelardo llegan al Gobierno y hasta la derecha cuestiona los contratos

Dos influenciadoras digitales fueron contratadas por el Gobierno Nacional en Inravisión, el Sistema de Medios Públicos. Se trata de Stephany Forero y Alejandra Montes, quienes le hicieron campaña al hoy presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales.
Esta decisión fue criticada por algunos activistas u opinadores de derecha. Incluso, por el representante a la Cámara Daniel Briceño. Se trata de figuras que fueron críticas de las contrataciones que hubo de influenciadores afines al gobierno Petro durante la gerencia de Hollman Morris en el Sistema de Medios Públicos.
Según las revelaciones de La Silla Vacía, Stephany Forero fue contratada por actividades relacionadas con el ecosistema digital de la entidad por $15.906.053 hasta el 31 de diciembre de este año. Eso corresponde a $4.869.200 mensuales.
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Por su parte, Alejandra Montes Rojas, tecnóloga en creación audiovisual que también le hizo campaña al presidente, también fue contratada. Su contrato tiene que ver con temas de realización de contenidos “de acuerdo con las necesidades del ecosistema digital” de Inravisión.
El vínculo va, también, hasta el 31 de diciembre, y tiene un valor de $16.816.163, equivalentes a $5.255.051 mensuales. En una de sus publicaciones recientes en X, donde cuenta con un poco más de 6.400 seguidores, Montes escribió: “llegaron los de nunca. Y eso es lo que les duele a los de siempre”.
Ahí hace referencia a una de las ideas principales que el equipo del actual jefe de Estado planteó en campaña; sobre todo, en la primera vuelta presidencial contra Paloma Valencia, donde se estableció una narrativa de que el actual Gobierno llegaría a gobernar con “los nunca” y no con “los de siempre”.