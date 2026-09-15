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Ya es oficial: De la Espriella aceptó renuncia de Viviane Morales y posesionó a Myriam Hoyos como ministra de Educación

Aunque días atrás había anunciado la decisión públicamente, el presidente a través de un decreto confirmó el nombramiento de la abogada en la cartera.

  • Mediante el Decreto 1395, el presidente confirmó a Myriam Hoyos como ministra de Educación, quien llega en reemplazo de Viviane Morales. Fotos: Fundación Éxito, MinEducación y captura Dapre
    Mediante el Decreto 1395, el presidente confirmó a Myriam Hoyos como ministra de Educación, quien llega en reemplazo de Viviane Morales. Fotos: Fundación Éxito, MinEducación y captura Dapre
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Tras el anuncio de la renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación, el presidente Abelardo de la Espriella ya oficializó el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos y la posesionó como la nueva líder de esa cartera.

La renuncia de Morales se dio por una razón personal. Según le contó la abogada a la revista Semana, esta decisión la tomó debido a una emergencia médica grave que afectó a su hija menor, Sara. Mientras atendía sus labores tras el terremoto del 10 de agosto, le llegó un mensaje de su hija diciendo que estaba en urgencias por ver doble.

Debido a eso, la abogada habló con el mandatario vía telefónica. “Una ministra es reemplazable, una mamá no”, fue lo que le contestó De la Espriella a su amiga personal, quien dejaba el cargo de ministra de Educación.

Lea también | Viviane Morales revela el verdadero motivo de su renuncia al MinEducación: la “sanación milagrosa” de su hija tras cadenas de oración

Ahora, tal como se había anunciado el pasado 2 de septiembre, por medio del Decreto 1395 del 15 de septiembre de 2026 la también abogada, Ilva Myriam Hoyos Castañeda ya asumirá el cargo de ministra de Educación.

Similar a lo que sucedió con Morales, Hoyos llega generando polémica por su perfil y las batallas religiosas que ha librado al frente de cargos públicos. La jurista fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia en la era de Alejandro Ordóñez y era parte del Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia.

Entre sus controversias está lo ocurrido en la administración del alcalde Alonso Salazar en Medellín cuando cuestionó el funcionamiento de la Clínica de la Mujer alegando que este podía incentivar la práctica del aborto, pese a que la interrupción del embarazo estaba despenalizada en Colombia bajo las tres causales establecidas por la Corte Constitucional.

También denunció penalmente a Mónica Roa, quien fue una de las activistas que lideró el proceso para que la Corte Constitucional levantara la prohibición del aborto. Desde la Procuraduría otras víctimas de sus acciones judiciales fueron los magistrados Humberto Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas quienes tomaron una decisión que ordenaba adoptar medidas frente a las barreras que tuvo una mujer para interrumpir su embarazo.

Siga leyendo: La apuesta de De la Espriella con la nueva ministra de Educación Ilva Myriam Hoyos, debatida por sus batallas religiosas

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo asumió Ilva Myriam Hoyos como ministra de Educación?
Ilva Myriam Hoyos asumió el Ministerio de Educación el 15 de septiembre de 2026, mediante el Decreto 1395. Su nombramiento había sido anunciado previamente el 2 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella.
¿Qué relación tuvo Ilva Myriam Hoyos con Alejandro Ordóñez y la Iglesia católica?
Hoyos fue procuradora delegada durante la administración de Alejandro Ordóñez y formó parte del Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia.
¿Por qué renunció Viviane Morales al Ministerio de Educación?
Viviane Morales renunció por una emergencia médica grave que afectó a su hija menor, Sara. Según relató la exministra, recibió el mensaje mientras cumplía labores relacionadas con el terremoto del 10 de agosto y decidió dejar el cargo para atender la situación familiar.

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