Más de $6.3 billones costará el proyecto del MinDefensa que pretende crear un escudo antidrones

Para combatir los ataques de grupos armados con drones que han afectado tanto a militares como a civiles en el país, el Ministerio de Defensa, a través del ministro Pedro Sánchez, liderará el desarrollo del proyecto Escudo Nacional Antidrones.

La iniciativa está valorada en cerca 6.2 billones de pesos, de los cuales el presidente Gustavo Petro asignará alrededor de 1 billón de pesos para que se adelante la primera fase del proyecto lo más pronto posible.

Para al proyecto Escudo Nacional Anti Drones fue creado un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes afirmaron aportar su conocimiento operacional, operativo y su experticia para desarrollar y validar todas las especificaciones técnicas de esta herramienta.