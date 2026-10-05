¿Quién fue María Villa, la antioqueña que empezó a pintar a los 54 años y dejó huella en el arte colombiano?

Sin saber nada de arte, a los 54 años, María Villa agarró el pincel y comenzó a plasmar en retacitos de lienzo aquello que observaba cada día en la Medellín de los sesenta. Es un misterio cuántas pinturas hizo durante las más de tres décadas que fue artista, pero lo que sí fue un hecho es que, de manera impensable, llegó a convertirse en un nombre relevante en el mundo del arte local y nacional durante sus últimos años de vida.
Después de su muerte, en 1991, han sido pocas las veces que su trabajo ha sido expuesto en la ciudad. Volver a María es el nombre de la exposición que está actualmente en la Galería Carlos Orozco, en El Poblado, y que estará disponible hasta el 31 de octubre. Es la primera vez que se realiza una exposición tan grande de Villa tras su muerte, reuniendo más de cien obras en un mismo lugar.
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