Estos son los 11 murales que reciben a los viajeros que llegan en bus desde el aeropuerto

Durante años, quien llegaba en bus desde el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, se bajaba en la glorieta de la calle 33, debajo de un puente, muchas veces de noche o de madrugada y sin tener claro hacia dónde seguir. Este martes 6 de octubre se inauguró El Encuentro, un espacio dentro del centro comercial Sandiego donde ahora paran los buses que van y vienen del aeropuerto. Lo primero que ve allí el viajero son 11 murales hechos por artistas de Medellín. El proyecto es una alianza entre la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Turismo, el centro comercial Sandiego, Combuses –la empresa que opera los buses entre la ciudad y el aeropuerto– y la empresa de taxis Cootransmede (CTM). La inversión supera los 300 millones de pesos y se espera que por allí pasen alrededor de 2.800 viajeros al día. Puede leer: Venta de tiquetes hacia Colombia sigue creciendo; estos son los destinos preferidos por los turistas Este es el primer servicio de transporte intermunicipal de Colombia que opera desde el interior de un centro comercial. Los buses salen aproximadamente cada cinco minutos, las 24 horas del día, por el Túnel de Oriente y la avenida Las Palmas, y el pasaje cuesta $20.000 por trayecto. La idea empezó a tomar forma hace unos dos años y medio, cuenta Alexandra Molina, gerente general de Sandiego. “Nosotros entendemos hace mucho tiempo que Sandiego era la puerta de entrada a Medellín y, más allá de un propósito comercial de llevar tráfico al centro comercial, tenemos un propósito que va conectado con la ciudad”, explicó a EL COLOMBIANO. El primer paso fue lograr, con apoyo de la Secretaría de Movilidad, que los buses tuvieran una parada dentro del centro comercial. Después se sumaron CTM, para que los viajeros encontraran un taxi seguro al bajarse, y la Secretaría de Turismo.

Con Turismo llegó una pregunta sobre qué más podía encontrar alguien que se baja de un bus con su maleta, aparte de una fila de taxis. Según Molina, la respuesta estaba en la forma en que mejor se expresa la ciudad, el arte y el muralismo. “Esto no es un corredor, esto no es una terminal, esto es un espacio donde las personas se van a encontrar por primera vez con la ciudad”, dijo.

Una galería que cuenta una historia

Con el barrio en la cabeza, de Pac Dunga (Alejandro Villada Ríos)FOTO Julio Herrera

La galería ocupa más de 200 metros cuadrados. Su director artístico fue Alejandro Villada Ríos, conocido en el grafiti de la ciudad como Pac Dunga, quien además pintó uno de los murales. Él se encargó de reunir a los artistas y de hacer la curaduría, con nombres que pintan en la calle y que hablan de la ciudad y del barrio. Todos son de Medellín y varios han llevado su obra a otros países de Latinoamérica, Europa y a Estados Unidos. Para Pac Dunga, el proyecto continúa el trabajo que un grupo de artistas viene haciendo desde hace años en el Perpetuo Socorro, el barrio vecino del centro comercial, que se ha llenado de talleres, galerías y arte urbano. “Es un grupo de artistas que se conectan con el centro comercial para desarrollar una idea en la que finalmente la voz común sea el punto de encuentro, el lugar donde compartimos, donde aquí no importan estratos ni importan clases sociales, sino la experiencia de compartir”, explicó. El artista también ve en la galería una oportunidad para que surjan nuevos referentes del arte en la ciudad. “Nuestro último gran referente es el maestro Fernando Botero y, bueno, necesitamos seguir su legado. Entonces, ¿qué mejor manera de alimentar esos nuevos íconos que a través de proyectos como este?”, dijo. La parte creativa tomó unos 15 días de bocetos y cerca de 10 días de producción en el muro, con el equipo de ejecución de la Corporación Elements. Contando la inauguración, fue un proyecto de aproximadamente dos meses.

Cada mural cuenta una Medellín distinta. El primero que ve el viajero al bajarse del bus es el de un niño que llega a una ciudad nueva con asombro, acompañado de un avión de papel, flores y un metrocable. Más adelante, en Amor eterno, de Titania, una pareja mayor comparte un helado en los pasillos del centro comercial, un homenaje a las familias que lo visitan de toda la vida. Molina destaca también el mural de una mujer afro llena de energía, que representa Sandiego y Medellín, una imagen que en la ciudad casi siempre se muestra de otra manera. El mural de Pac Dunga, Con el barrio en la cabeza, muestra a uno de sus personajes de formas cuadradas montado en el triciclo de Sandiego, con un taxi debajo. “Quería hacer una remembranza del barrio, un poquito la historia, como recordando un poco esos inicios, incluso del centro comercial en el que se usaban los triciclos, pero venían los niños de los barrios a montar aquí, no había muchos espacios lúdicos en la ciudad”, contó. Como varias de las obras, la suya parece salirse de la pared. “Es parte de mi estilo, tratar de lograr el volumen y que lo que está en el muro finalmente termine tocando al transeúnte”, agregó.

Las 11 obras de El Encuentro

Estas son algunas de las obras que se verán en esta galería abierta. FOTOS Julio C. Herrera

Sandiego MDE. La primera mirada de la ciudad, de 4Eskuela, Esteban Cadavid (Arte Vital) y Natalia Cano (Cadi). Un niño explorador recibe al viajero con un avión de papel, flores y el metrocable. Ritmo de ciudad, de SMOP (Miguel Ángel Monsalve López). Inspirada en el álbum Fe, Esperanza y Caridad de Henry Fiol, celebra la solidaridad con un joven de barrio, gráfica popular, música y hojas de plátano. Color naranja, de Eskibel. Un hombre se funde con el tronco de un naranjo, en alusión a la naturaleza de Antioquia y la memoria de los hogares. Guacharaca al amanecer, de Pachamama (Juan Fernando Vélez González). Las aves como símbolo del encuentro entre la naturaleza y la ciudad. La plena, de Gus en Pleno (Gustavo Peña Arce). Habla de abrirse camino en un lugar nuevo sin dejar atrás lo que uno es. Fragmentos de una generación, de KAM (Camilo Arroyo). Un retrato colectivo de una juventud diversa y libre. Latir. El corazón de nuestra ciudad, de Arte Vital (Esteban Eduardo Cadavid Cifuentes). Personifica a Sandiego como una mujer joven, fuerte y diversa, con lenguaje neón y glitch. Amor eterno, de Titania. Un homenaje nostálgico a las familias de toda la vida del centro comercial. Aguante, de AGÜD (Alejandro José Alegüe Giraldo). Dos niños corren, uno avanza y el otro intenta detenerlo. El Sol en El Perpe, de La Plaga (Andrés Felipe Salas Carmona). Un sol en patineta que llega a brillar al Perpetuo Socorro. Con el barrio en la cabeza, de Pac Dunga (Alejandro Villada Ríos). Un personaje en el triciclo de Sandiego, con la arquitectura de la ciudad y un taxi. Puede leer: La historia de la foto más famosa de Nueva York y cómo puede recrearla Además del arte, El Encuentro funciona como un punto de servicios para el viajero. Hay lockers para guardar el equipaje, alquiler de patinetas eléctricas con Woosh, renta de carros con Equirent, recorridos inclusivos por la ciudad en vehículos de tres ruedas con Matt Experiencias y un punto de TuBoleta, donde se pueden reclamar las entradas a conciertos y eventos. En las columnas, una cartelera de ciudad muestra información turística y la agenda de eventos de Medellín. “Es como tener todo un 360 de Medellín en este punto de salida y de llegada de viajeros”, dijo Óscar Zapata, director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Sandiego. Vienen más cambios. Según Molina, pronto habrá pantallas con el estado de los vuelos nacionales e internacionales que salen del José María Córdova, para que quien vea su vuelo retrasado pueda quedarse un rato más en la ciudad. También llegará el plan Amigos Viajeros, con descuentos para quien presente su pasaporte y el itinerario de vuelo, y una tarifa preferencial de parqueadero para quienes dejen el carro en el centro comercial y suban al aeropuerto en bus. Están en camino casas de cambio, agencias de turismo receptivo y obras para que los pasajeros salgan con su maleta por una puerta peatonal, sin pasar entre los vehículos. Aunque el espacio está dentro de un centro comercial, sus impulsores insisten en que es un proyecto para toda la ciudad. “Eso no es una estrategia comercial, eso es una estrategia de ciudad en la que Sandiego está tratando de transformar ese entorno y transformar esa llegada”, concluyó Molina. Desde ahora, la primera imagen de Medellín para miles de viajeros ya no será una glorieta bajo un puente, sino 11 murales que cuentan la ciudad.

Bloque de preguntas