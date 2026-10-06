Estos son los 11 murales que reciben a los viajeros que llegan en bus desde el aeropuerto

Durante años, quien llegaba en bus desde el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, se bajaba en la glorieta de la calle 33, debajo de un puente, muchas veces de noche o de madrugada y sin tener claro hacia dónde seguir. Este martes 6 de octubre se inauguró El Encuentro, un espacio dentro del centro comercial Sandiego donde ahora paran los buses que van y vienen del aeropuerto. Lo primero que ve allí el viajero son 11 murales hechos por artistas de Medellín.
El proyecto es una alianza entre la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Turismo, el centro comercial Sandiego, Combuses –la empresa que opera los buses entre la ciudad y el aeropuerto– y la empresa de taxis Cootransmede (CTM). La inversión supera los 300 millones de pesos y se espera que por allí pasen alrededor de 2.800 viajeros al día.
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Este es el primer servicio de transporte intermunicipal de Colombia que opera desde el interior de un centro comercial. Los buses salen aproximadamente cada cinco minutos, las 24 horas del día, por el Túnel de Oriente y la avenida Las Palmas, y el pasaje cuesta $20.000 por trayecto.
La idea empezó a tomar forma hace unos dos años y medio, cuenta Alexandra Molina, gerente general de Sandiego. “Nosotros entendemos hace mucho tiempo que Sandiego era la puerta de entrada a Medellín y, más allá de un propósito comercial de llevar tráfico al centro comercial, tenemos un propósito que va conectado con la ciudad”, explicó a EL COLOMBIANO. El primer paso fue lograr, con apoyo de la Secretaría de Movilidad, que los buses tuvieran una parada dentro del centro comercial. Después se sumaron CTM, para que los viajeros encontraran un taxi seguro al bajarse, y la Secretaría de Turismo.