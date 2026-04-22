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Visitas a talleres de artistas y previews exclusivos: MAMM renueva su programa de “Amigos” con nuevas membresías

El Museo de Arte Moderno de Medellín cumple 15 años con su programa Amigos MAMM y lo renueva con tres niveles de membresía que van desde $200.000 hasta $3.000.000.

  • Los niveles de membresía incluyen acceso a talleres de artistas, previews de exposiciones y litografías firmadas. FOTO Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Los niveles de membresía incluyen acceso a talleres de artistas, previews de exposiciones y litografías firmadas. FOTO Andrés Camilo Suárez Echeverry
  • Estos son los tres niveles de membresía del programa Amigos del MAMM.
    Estos son los tres niveles de membresía del programa Amigos del MAMM.
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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hace 1 hora
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Quince años después de su creación, el programa Amigos MAMM se renueva. El Museo de Arte Moderno de Medellín anunció una actualización de la iniciativa que desde 2010 ha conectado a artistas, coleccionistas, educadores y públicos en torno al arte contemporáneo, con una apuesta que va más allá de la donación, la idea es construir una comunidad que participa activamente en la vida del museo.

La renovación este 2026 llega con una estructura de tres niveles de membresía, cada uno con nombre propio y un perfil de beneficios diferenciado.

El nivel Amigo Descubre, con una donación de $200.000, ofrece entrada ilimitada al MAMM, servicios especiales en la Biblioteca MAMM, una litografía firmada por su artista, descuentos del 10% en boletería del Cine MAMM, cursos, talleres y productos de la Tienda MAMM. Los estudiantes con carnet vigente pueden acceder a este nivel con un 25% de descuento.

El nivel Amigo Conecta, con una donación de $1’000.000, amplía esos beneficios: dos litografías firmadas, descuentos del 15% en las mismas categorías, cinco boletas para el museo y cinco para el Cine MAMM, cinco días de parqueadero sin costo y acceso exclusivo al preview de exposiciones y eventos especiales.

El nivel Amigo Impacta, con una donación de $3’000.000, es el más completo, con entrada ilimitada con acompañante, dos litografías firmadas, un objeto o impresión digital, descuentos del 20% en todas las categorías, diez boletas para el museo, diez para el cine y diez días de parqueadero, más acceso a los previews exclusivos.

Estos son los tres niveles de membresía del programa Amigos del MAMM.
Estos son los tres niveles de membresía del programa Amigos del MAMM.

Además de estos beneficios, el programa ofrece eventos exclusivos para sus miembros.

Entre los próximos figuran una visita al taller del artista Jeison Sierra el 22 de abril a las 6:30 p.m. y una visita guiada a la exposición Nos habitan pájaros y montañas con la curadora en jefe Marielsa Castro, el 29 de abril a las 6:00 p.m.

Lea también: El Mamm estrena tres exposiciones para pensar la relación del cuerpo y el territorio

El museo enmarca esta renovación en la tendencia de otros programas de membresía y donación en museos de todo el mundo, iniciativas que son hoy uno de los modelos de sostenibilidad más sólidos para estas instituciones, que dependen cada vez menos de la taquilla y más del respaldo directo de sus comunidades.

En el caso del MAMM, las donaciones de los Amigos han financiado durante 15 años procesos de formación, mediación y encuentro con el arte para niñas, niños y jóvenes de Medellín.

“El arte no solo se conserva en las colecciones, sino que se activa a través de las personas que lo hacen posible”, señala el museo en la presentación de la renovación. La apuesta es convertir al espectador en participante, alguien que no solo visita el museo sino que contribuye a sostenerlo y a definir lo que ocurre dentro de él.

La información completa sobre los niveles de membresía está disponible en la web del MAMM.

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