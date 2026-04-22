Visitas a talleres de artistas y previews exclusivos: MAMM renueva su programa de “Amigos” con nuevas membresías

Quince años después de su creación, el programa Amigos MAMM se renueva. El Museo de Arte Moderno de Medellín anunció una actualización de la iniciativa que desde 2010 ha conectado a artistas, coleccionistas, educadores y públicos en torno al arte contemporáneo, con una apuesta que va más allá de la donación, la idea es construir una comunidad que participa activamente en la vida del museo. La renovación este 2026 llega con una estructura de tres niveles de membresía, cada uno con nombre propio y un perfil de beneficios diferenciado.

El nivel Amigo Descubre, con una donación de $200.000, ofrece entrada ilimitada al MAMM, servicios especiales en la Biblioteca MAMM, una litografía firmada por su artista, descuentos del 10% en boletería del Cine MAMM, cursos, talleres y productos de la Tienda MAMM. Los estudiantes con carnet vigente pueden acceder a este nivel con un 25% de descuento. El nivel Amigo Conecta, con una donación de $1’000.000, amplía esos beneficios: dos litografías firmadas, descuentos del 15% en las mismas categorías, cinco boletas para el museo y cinco para el Cine MAMM, cinco días de parqueadero sin costo y acceso exclusivo al preview de exposiciones y eventos especiales. El nivel Amigo Impacta, con una donación de $3’000.000, es el más completo, con entrada ilimitada con acompañante, dos litografías firmadas, un objeto o impresión digital, descuentos del 20% en todas las categorías, diez boletas para el museo, diez para el cine y diez días de parqueadero, más acceso a los previews exclusivos.

Estos son los tres niveles de membresía del programa Amigos del MAMM.