Visitas a talleres de artistas y previews exclusivos: MAMM renueva su programa de “Amigos” con nuevas membresías

Quince años después de su creación, el programa Amigos MAMM se renueva. El Museo de Arte Moderno de Medellín anunció una actualización de la iniciativa que desde 2010 ha conectado a artistas, coleccionistas, educadores y públicos en torno al arte contemporáneo, con una apuesta que va más allá de la donación, la idea es construir una comunidad que participa activamente en la vida del museo.
La renovación este 2026 llega con una estructura de tres niveles de membresía, cada uno con nombre propio y un perfil de beneficios diferenciado.