“Yo hago caso. A mí cuando mi jefe me dice que hay que hacer algo, lo hago. Por ejemplo, yo soy socio del Deportivo Cali, soy hincha del Cali a morir, pero hoy me gusta mucho el Nacional (risas de los asistentes) porque mi jefe (el alcalde Quintero) es hincha del Nacional. Lo que a mi jefe le gusta a mí me encanta, yo hago un caso el verraco, me gusta hacer caso, para que le vaya bien a la entidad donde estoy, yo sé cómo funciona esta vuelta”, manifestó el gerente.

Esto ha despertado suspicacias debido a las denuncias que hicieron el exdirector del noticiero y la exgerente del canal Johana Jaramillo, quien también fue despedida, que dejan ver un dominio de parte de las distintas dependencias de la Alcaldía sobre los contenidos informativos del canal.