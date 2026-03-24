Lo encontraron con un letrero: violento homicidio en Concordia enciende alertas en el Suroeste antioqueño

Un macabro hecho tiene en alerta a las autoridades del municipio de Concordia, en el Suroeste del departamento , tras el hallazgo sin vida de un hombre en zona rural.

Según las pesquisas judiciales, la víctima fue identificada como Luis Fernando Gómez Rendón, un hombre de 50 años, conocido con el alias de “Merengue”.

En la información preliminar aparece que el cuerpo de Gómez fue hallado el 22 de marzo en la vereda Santa Rita, a unos 20 minutos del casco urbano del municipio.



Según el reporte, el cuerpo fue encontrado dentro de la vivienda donde residía la víctima, con signos de extrema violencia y desmembramiento.

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Además, en el lugar fue hallado un mensaje que hacía referencia a que supuestamente la víctima haría parte de un grupo armado ilegal; sin embargo, este aspecto es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, este caso estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre estructuras criminales que operan en la zona.

La inspección técnica del cuerpo fue realizada por unidades de investigación judicial, que ahora avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.