Tres madres capturadas en una semana por maltrato a sus hijas: crítico panorama de violencia intrafamiliar en Antioquia

Ante este panorama preocupante, la coalición Niñez Ya, que agrupa a 200 organizaciones de la sociedad civil, ha reiterado la necesidad de fortalecer a las familias, donde también se siguen registrando altos índices de violencias sexuales en contra de los menores de edad. De hecho, esta coalición hizo recomendaciones al Estado para que de aquí a 2030 construyan una política nacional de pedagogía enfocada en cambiar imaginarios sobre la crianza y en prevenir, en todos sus niveles, el castigo físico, los tratos crueles y humillantes y degradantes, que complementen la parte punitiva contra quienes cometen estos delitos.

Esta formación es urgente, porque parte de la solución de este problema es que las personas comprendan que una crianza basada en el maltrato alimenta espirales de violencia de generación en generación. Y uno de los primeros pasos es desaprender eso de que “a mí me pegaron, a mí me insultaron, a mí me dieron correa y no me pasó nada”.

