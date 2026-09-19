Ordenan traslado de alias Firu tras videollamada con ‘Primo Gay’, revelada por el gobernador de Antioquia

Alias Firu, uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc en Antioquia, hizo una videollamada a alias Primo Gay, antiguo miembro de esta estructura y quien hoy responde al Clan del Golfo. El lío de esta comunicación es que el primero la hizo desde la cárcel de Villavicencio (Meta), donde está recluido, lo que llevó a que el presidente Abelardo de la Espriella tomara medidas.
Esta situación la dio a conocer el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien no solo difundió un pantallazo de la videollamada, sino también hizo una crítica a cómo se comunican los criminales en las prisiones, ya que Édgar de Jesús Orrego Arango —nombre de pila de este cabecilla— estaría haciendo publicaciones en redes sociales de su estadía tras las rejas.