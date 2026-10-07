“La idea es volverlos a presentar”: Gobernación hará ajustes en vías por $4 billones que sacó del proyecto de valorización

La Secretaría de Infraestructura no descarta volver a presentar ante la Asamblea las dos grandes vías por $4 billones que tuvo que retirar en los últimos días del proyecto de valorización, que fue aprobado este martes por esa corporación.
Así lo anticipó el secretario Sebastián Castaño Gómez, quien señaló que esa cartera ya emprendió un proceso de ajuste para revisar varias inquietudes que plantearon diputados y que generaron que el proyecto aprobado esta semana tuviera que reducir su alcance de manera ostensible.
Cabe recordar que, de una lista inicial compuesta por seis tramos viales, tasados en $4,8 billones, la administración departamental terminó retirando los dos tramos viales más costosos, proyectados para realizarse a través del modelo de alianza público privada.
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Tras ese ajuste, la Asamblea dio luz verde para avanzar con la estructuración de cuatro tramos viales de 76 kilómetros y un valor de $852.497 millones. Dicho paquete está compuesto por los corredores El Canadá - El Carmen de Viboral, La Unión - El Carmen de Viboral, Jericó - Buenos Aires - La Bodega (Andes), y el circuito de Urabá Ríogrande - Nueva Colonia - Embarcadero - Zungo - Casa Verde.
El visto bueno de la Asamblea se produjo luego de un debate que duró más de nueve horas este martes y que, pese a pasar holgadamente con 13 votos positivos y solo 6 negativos, no estuvo exento de polémica.