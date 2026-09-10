Las siete vías que Antioquia buscará ejecutar con el cobro de valorización

Antioquia le apostaría a buscar recursos mediante el cobro de valorización para la ejecución de siete proyectos viales estratégicos. Con un proyecto de ordenanza radicado ante la Asamblea, la Gobernación pretende usar esta forma de recaudo para modernizar y construir corredores que serían claves en el futuro de la movilidad en seis subregiones. En el proyecto de ordenanza se incluyeron proyectos viales en el Oriente, Occidente, Norte, Nordeste, Suroeste y Urabá, los cuales tienen, entre otras premisas, conectar a las subregiones sin pasar por Medellín o el Valle de Aburrá.
La vía El Canadá (La Ceja) — El Carmen de Viboral, de 5,8 km, será la única que sería incluida dentro del proyecto de valorización para ser ampliada a doble calzada. Su relevancia pasa porque forma parte del trazado entre Llanogrande y El Canadá (12 km), el cual busca conectar a La Ceja, El Carmen y Rionegro con el aeropuerto José María Córdova.