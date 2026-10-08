¿Por qué, si estamos en El Niño, hay ‘súper aguaceros’, vendavales y hasta remolinos en el cielo?

Esta semana circularon en redes sociales varias grabaciones del cielo de San Félix, en Bello, en las que se observan torbellinos de aire que atemorizaron a la comunidad ante la sospecha de que se tratara de tornados.
La inquietud llega en medio de un fenómeno de El Niño inusual, cuyos indicadores lo ubican hasta ahora como “muy fuerte”, y mientras se presenta el fenómeno que parece contradictorio: los aguaceros, el granizo y los vientos fuertes se repiten cada vez más en el Valle de Aburrá.
Para entender el fenómeno climático que ha generado confusiones y pánicos, EL COLOMBIANO consultó a expertos del Ideam y del Siata.
Entérese: En pleno El Niño, vendavales y aguaceros ya dejan a 375 familias afectadas en Antioquia