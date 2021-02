Vallenatos: la lucha por no desaparecer

Por ahora, el proyecto ha sido denominado “Jardín Buen Comienzo Loreto”. Los habitantes del barrio, sin embargo, se han mostrado inconformes ante esa decisión. Dicen que no hacen parte de Loreto y no se sienten pertenecientes a él. Por su parte, Jorge Alarcón, sugerente de Ejecución de Proyectos de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), dijo que con los habitantes se hará un “taller de imaginarios” para la escogencia del nombre. En ellos, los pobladores darán ideas para el nombre que a futuro llevará la infraestructura. Es decir, la denominación actual es solo provisional y la gente bautizará la obra.