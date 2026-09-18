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Valdivia declara calamidad pública por creciente de río que dejó 160 familias incomunicadas

El reporte preliminar de la emergencia también deja una persona lesionada y una vivienda afectada, además de cuatro establecimientos comerciales comprometidos.

  • Además de las veredas y familias afectadas producto del desbordamiento del río, por lo menos cuatro establecimientos comerciales resultaron afectados. FOTO Cortesía NP Noticias Online.
    Además de las veredas y familias afectadas producto del desbordamiento del río, por lo menos cuatro establecimientos comerciales resultaron afectados. FOTO Cortesía NP Noticias Online.
El Colombiano
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hace 53 minutos
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Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Antioquia provocaron una creciente súbita del río Pescado en Valdivia, Norte del departamento, que dejó incomunicadas a por lo menos 160 familias y causó graves daños en la infraestructura vial y peatonal.

La creciente dejó sin conexión a las personas que residen en las veredas Venecia, La Esperanza y Cuquín, esto producto de que un puente peatonal que servía como punto de enlace entre estas comunidades quedó destruido.

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A este daño se suma la pérdida de un tramo de vía terciaria, que también fue afectado por la creciente del río y ahora requiere intervención para recuperar el paso.

Una cuarta comunidad, de la vereda El Pescado, también presentó afectaciones adicionales como consecuencia de la emergencia.

Además, producto del desbordamiento del río, por lo menos cuatro establecimientos comerciales resultaron afectados.

La situación también representa una dificultad para el transporte de alimentos, productos agrícolas y otros bienes que ingresan o salen de estas zonas rurales.

El reporte preliminar de la emergencia también deja una persona lesionada y una vivienda afectada.

La administración municipal mantiene el seguimiento a las comunidades afectadas para establecer si existen nuevos daños en viviendas, caminos u otras estructuras que puedan haberse visto comprometidas por las precipitaciones.

Valdivia declara calamidad pública y pide ayuda a los gobiernos departamental y nacional

Después de revisar el alcance de la emergencia durante un comité municipal de gestión del riesgo, las autoridades de Valdivia, en cabeza de su alcalde Carlos Molina, determinaron que era necesario declarar la calamidad pública.

La decisión permitirá gestionar apoyo ante la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional para atender las afectaciones y avanzar en la recuperación de las zonas perjudicadas.

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La administración municipal considera que el nivel de destrucción del puente, la vía terciaria y las demás estructuras afectadas supera las capacidades disponibles en el municipio.

Mientras se activa la respuesta institucional, las comunidades de Venecia, La Esperanza, Cuquín y El Pescado permanecen bajo seguimiento de las autoridades.

La prioridad inmediata es garantizar la atención de las familias afectadas, restablecer las conexiones entre las veredas y encontrar alternativas para que los estudiantes puedan regresar a sus actividades académicas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó en Valdivia, Antioquia?
Las fuertes lluvias provocaron una creciente súbita del río Pescado, que causó daños en infraestructura y dejó incomunicadas a varias comunidades rurales del municipio.
¿Cuántas familias quedaron incomunicadas en Valdivia, Antioquia?
La emergencia afectó a por lo menos 160 familias de las veredas Venecia, La Esperanza y Cuquín.
¿Qué veredas resultaron afectadas en Valdivia, Antioquia?
Las comunidades que quedaron completamente incomunicadas son Venecia, La Esperanza y Cuquín. También se reportaron afectaciones adicionales en la vereda El Pescado.

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