¿Cómo van las universidades locales con las clases virtuales?

En los últimos días, la etiqueta #EstudiarOComer, que alcanzó a 15.8 millones de cuentas como Tendencia en Colombia y generó 3.100 trinos, reflejó como se sentían los estudiantes con las clases.



Sophia

@_breezy103



Mi mamá tuvo que decidir entre comprar comida o pagar Internet, el cual no es nada barato, ya que mi hermana y yo debemos asumir clases virtuales.



Sai

@Super_Ssai



Son metodologías diferentes (no hay mejores ni peores), de admirar la buena disposición de los profesores y la forma en que afrontaron el cambio.



UNEES Colombia

@UNEESCol



No todos tienen internet.

No todos tienen celular.

No todos tienen computador. No todos tienen garantías para las clases virtuales. #EstudiarOComer



Day

@DayMeneses



Qué belleza de profes tengo. Se toman el tiempo en sus clases virtuales para hablar y gestionar todo lo que sentimos y cómo estamos viviendo con este aislamiento.



Cristina Alejandra M

@cristamamian



Virtualizar la educación en este momento de crisis es excluyente, no todos tiene las condiciones para hacerlo: computador, Internet e incluso alimentación digna, se deben crear condiciones.



Julian Baez Vega

@JulianBaezVega1



A los rectores no les importa las pocas condiciones para un semestre virtual, estamos en una condición en donde toca decidir entre #EstudiarOComer



uan C. Munera

@jmunerao



Si se tiene la plataforma adecuada, no hay ningún problema para llevar a cabo las clases virtuales.



Vanesa

@Vanesa_Limas98



Como es posible que sigan insistiendo en realizar clases virtuales, cuando la calidad de la conexión es pésima, el proceso de aprendizaje es lento, no todos tienen los recursos suficientes y deben escoger entre #estudiarocomer