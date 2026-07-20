“Colombia le debe a Antioquia segunda independencia”: así fue simbólico acto en el Toyo

Pletórico ante un auditorio que le ovacionaba y aplaudía cada uno de los apartes de su discurso, el presidente electo Abelardo De la Espriella lanzó este lunes una de las frases que caló hondo entre los asistentes al evento de celebración de los 216 años de Independencia de Colombia desde El Túnel de El Toyo. “Hoy Colombia celebra 216 años de su primera independencia. Pero la segunda independencia la logramos el 21 de junio, derrotando a la tiranía. Antioquia resistió y salvó al país. Colombia le debe su independencia y libertad a Antioquia”, añadió el mandatario entre el júbilo de sus seguidores.
Ese fue uno de los mensajes que dejó plasmado el entrante jefe de Estado en una celebración llena de símbolos. De su futuro gabinete lo acompañaron los próximos ministros de Transporte y Defensa, Elsa Noguera y Jorge Eduardo Mora López; el antioqueño Carlos Ríos, que será el secretario general de Presidencia; el secretario Privado, Nicolás Gómez Arenas; el empresario antioqueño Jaime Uribe, nuevo presidente de ProColombia; y el nuevo embajador en Venezuela, Jorge Jaller.