“Conteo regresivo en cinco, cuatro, tres, dos, uno, cerooo. ¡Colombiaaaa!”. Ayer a las 7:30 a.m. se activó la carga explosiva que derrumbó un último muro de roca de algo más de 3 metros de ancho que era el obstáculo final para poder cruzar de punta a punta los 9,73 kilómetros del túnel Guillermo Gaviria Echeverri, lo que convirtió al Toyo en el más largo de América, al desbancar por más de un kilómetro al de la Línea —8,65 km—.

Es que si hay un camino que tenga historia en estas tierras es este que va a Urabá. En esta zona no solo se encuentran los orígenes del departamento, sino que fueron los corredores que transitaron los conquistadores que venían de Cartagena, entre ellos, Juan Vadillo, los hermanos Heredia, Jorge Robledo y Sebastián de Belalcázar. Durante la Colonia y a lo largo del siglo XIX, las vías de esa zona lejana y distante de la gran ciudad buscaron salidas hacia el Atrato, el mar y el valle del río Sinú.

Por allá en los 70, el dirigente y empresario Guillermo Gaviria Echeverri habló de la necesidad de abrir un túnel en ese punto de la cordillera. Más de 40 años después el proyecto quedó dentro de la estructuración de las entonces Autopistas de la Montaña, eso sí, tendría que ser una obra pública y no una concesión a privados, para que los cierres financieros dieran y se pudiera construir completo ese corredor de cuarta generación que llevara a los futuros puertos marítimos. Entonces, con aportes de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación —que suman $3,77 billones con valores de diciembre de 2022 — se formalizó el convenio que le dio vida al megaproyecto por allá en 2015.

Con mucho entusiasmo, y después de superar suspensiones y líos políticos tras un acuerdo con la Procuraduría General, el 31 de enero de 2018 comenzó de forma oficial la perforación de la montaña para que se abriera paso un túnel que comunicara a Santa Fe de Antioquia con Cañasgordas, es decir, para cruzar de la cuenca del río Cauca a la del río Sucio, sin la necesidad de subir el cerro de Buriticá para luego bajar a Cañasgordas.

Así, a vuelo de pájaro, pasaron los 63 meses no continuos de excavación hasta la explosión que se escuchó ayer a las 7:30 a.m. El gobernador Aníbal Gaviria, hijo de Guillermo Gaviria Echeverri, resaltó que este no es solo el túnel más largo, sino el más profundo de América, y agradeció a los miles de obreros, ingenieros, especialistas y profesionales que se echaron al hombro la excavación durante más de cinco años.

El secretario de Desarrollo Territorial, Juan Pablo López Cortés, reportó que la detonación fue perfecta, con precisión del 100% y un margen de error de cero, por lo que destacó, entre otras gestas, que la ingeniería antioqueña es una potencia global en la construcción de túneles.