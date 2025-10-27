x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tragedia en Dabeiba por deslizamiento de tierra deja cuatro muertos y varios desaparecidos

Los organismos de socorro se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia e hicieron una petición a la comunidad para extremar las medidas de precaución por las fuertes lluvias.

  • Deslizamiento de tierra causa una tragedia en la vereda El Toro, en el municipio de Dabeiba. FOTO: Cortesía
    Deslizamiento de tierra causa una tragedia en la vereda El Toro, en el municipio de Dabeiba. FOTO: Cortesía
  • Desbordamiento de la quebrada causa una emergencia en Dabeiba. FOTO: Cortesía
    Desbordamiento de la quebrada causa una emergencia en Dabeiba. FOTO: Cortesía
  • Tragedia en el Occidente de Antioquia deja cuatro muertos y varios desaparecidos. FOTO: Cortesía
    Tragedia en el Occidente de Antioquia deja cuatro muertos y varios desaparecidos. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

27 de octubre de 2025
bookmark

Las fuertes lluvias ocasionaron una tragedia en el Occidente de Antioquia. Los hechos ocurrieron en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Dabeiba, a casi dos horas del casco urbano, donde un deslizamiento de tierra cobró la vida de cuatro personas y dejó hasta el momento a dos desaparecidas y seis heridas, según indicó oficialmente la Alcaldía de Dabeiba y el Dagran.

La emergencia habría ocurrido por el desbordamiento de una quebrada, a causa de las lluvias de las últimas horas, que provocó el colapso de al menos una vivienda.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya se pronunció sobre la emergencia causada por la avenida torrencial e indicó que ya se movilizaron todas las capacidades para atender la tragedia que en un inicio reportó dos muertos y que con el paso de las horas se han ido aumentado estas cifras.

Desbordamiento de la quebrada causa una emergencia en Dabeiba. FOTO: Cortesía
Desbordamiento de la quebrada causa una emergencia en Dabeiba. FOTO: Cortesía

Le puede interesar: Envían ayudas para atender a 431 familias inundadas en Turbo

Mario Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, le informó a EL COLOMBIANO que en el sitio se encuentran trabajando cinco unidades de socorro junto a personal de la administración municipal.

“La ambulancia ya bajó con los lesionados y se espera poder acceder al punto principal del derrumbe en aproximadamente una hora y media”, señaló el comandante.

Tragedia en el Occidente de Antioquia deja cuatro muertos y varios desaparecidos. FOTO: Cortesía
Tragedia en el Occidente de Antioquia deja cuatro muertos y varios desaparecidos. FOTO: Cortesía

Por su parte, el alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, le confirmó a EL COLOMBIANO que dos personas fueron trasladadas al hospital local, una de ellas llegó sin signos vitales.

“Al hospital ya ingresaron dos personas, una falleció en el momento del ingreso y la otra está siendo atendida y me dicen los médicos que está fuera de peligro. Las ambulancias volvieron a salir hacia el sector, es una zona rural a una hora del casco urbano por una vía muy deteriorada por los aguaceros. Desde las cuatro de la mañana enviamos maquinaria para habilitar el paso”, indicó el mandatario.

Lea más: Lluvias dejan más de 180 familias damnificadas en el Urabá

Por el momento, los organismos de socorro se encuentran en el sitio atendiendo la emergencia e hicieron una petición a la comunidad para extremar las medidas de precaución ante posibles nuevos deslizamientos.

“Hay varios derrumbes, pero nosotros mandamos maquinaria desde las cuatro de la mañana y las máquinas están tratando de darle vía a las ambulancias”, afirmó el alcalde de Dabeiba.

La lluvias también causaron una socavación de orillas en la cuenca Cantarrana destruyendo obras de protección y debilitando aceras, senderos peatonales, vías y algunos locales.

Si bien este punto fue intervenido parcialmente por la ANI debido a que el daño está ubicado sobre la vía nacional que cruza la cabecera municipal, en la zona de la emergencia las lluvias han dificultado el traslado de las personas fallecidas y de los heridos desde la vereda el Toro, en la zona minera del Alto Berlín, especialmente y debido a que en muchos tramos de la vía Antadó – Llano Gordo se reportaron varios deslizamientos.

“Nosotros hemos venido haciendo la articulación con el municipio, desde la madrugada hemos trabajado con ellos, activamos todo el componente de maquinaria amarilla, desplazamos técnicos, ingenieros y geólogos y por supuesto tenemos el helicóptero también activado para poder hacer el desplazamiento de las familias de las personas fallecidas”, indicó Carlos Ríos, director del Dagran.

Temas recomendados

Lluvias
Deslizamientos de tierra
muertos
desaparecidos
Urabá
Dabeiba
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida