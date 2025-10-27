Tragedia en Dabeiba por deslizamiento de tierra deja cuatro muertos y varios desaparecidos

Las fuertes lluvias ocasionaron una tragedia en el Occidente de Antioquia. Los hechos ocurrieron en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Dabeiba, a casi dos horas del casco urbano, donde un deslizamiento de tierra cobró la vida de cuatro personas y dejó hasta el momento a dos desaparecidas y seis heridas, según indicó oficialmente la Alcaldía de Dabeiba y el Dagran. La emergencia habría ocurrido por el desbordamiento de una quebrada, a causa de las lluvias de las últimas horas, que provocó el colapso de al menos una vivienda. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya se pronunció sobre la emergencia causada por la avenida torrencial e indicó que ya se movilizaron todas las capacidades para atender la tragedia que en un inicio reportó dos muertos y que con el paso de las horas se han ido aumentado estas cifras.

Desbordamiento de la quebrada causa una emergencia en Dabeiba. FOTO: Cortesía

Mario Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, le informó a EL COLOMBIANO que en el sitio se encuentran trabajando cinco unidades de socorro junto a personal de la administración municipal. "La ambulancia ya bajó con los lesionados y se espera poder acceder al punto principal del derrumbe en aproximadamente una hora y media", señaló el comandante.

Tragedia en el Occidente de Antioquia deja cuatro muertos y varios desaparecidos. FOTO: Cortesía

Por su parte, el alcalde de Dabeiba, Daniel Higuita, le confirmó a EL COLOMBIANO que dos personas fueron trasladadas al hospital local, una de ellas llegó sin signos vitales.