Tiroteo provocó cierre en la avenida Regional, a la altura de Viva Envigado: esto fue lo que ocurrió

Una congestión de más de tres kilómetros se presentó desde las 5:00 de la mañana de este martes en la avenida Regional, en los tramos de Envigado, Sabaneta y La Estrella. La causa de la misma fue un cierre que se hizo en la calzada oriental debido a un tiroteo que se presentó entre la Policía y una persona que iba en una moto. Los hechos se registraron en las afueras del Centro Comercial Viva Envigado, en la carrera 49 con la calle 37 sur, cuando los uniformados comenzaron a perseguir a una persona que estaba escapando, en hechos que son materia de investigación.

En medio de la persecución, se produjo un cruce de disparos entre la persona que huía y los uniformados por todo este corredor. En este hecho, una persona resultó lesionada, al parecer el presunto delincuente, quien quedó en toda la mitad de la vía. Entérese: Presunto feminicidio en Copacabana, Antioquia, terminó racha de casi 1.000 días sin estos delitos Al ver que tenía signos vitales, los policiales lo montaron en una camioneta de la institución y lo trasladaron a un centro asistencial cercano para que recibiera atención. Según confirmó EL COLOMBIANO, esta persona permanece con vida, aunque su estado de salud es crítico. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana llegaron hasta el sitio para realizar las labores judiciales y recolectar las evidencias para esclarecer lo sucedido entre los policías y la persona que resultó lesionada. Se desconoce si hubo otra persona implicada en los hechos. Le puede interesar: Muerte en Prado rompió racha de 9 días sin asesinatos en Medellín, ¿quién fue la víctima? Además de la recolección de los casquillos de las balas, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo sucedido con quienes se enfrentaron a las autoridades en esta vía nacional.

Esta situación provocó que fuera cerrada la calzada más lejana al río Medellín (la vía distribuidora) mientras los investigadores judiciales realizaban el procedimiento, lo que duró hasta las 7:00 de la mañana, cuando finalmente se rehabilitó el paso en esta vía. Mientras duró el cierre, los vehículos fueron desviados por la vía de servicio de este corredor y por la avenida Las Vegas. Sin embargo, esto no evitó que se colapsara la vía para quienes se movilizaban desde los municipios del sur del Valle de Aburrá. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: