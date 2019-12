En Medellín los atracos crecieron 20 % en 2019

Andrés Tobón Villada , secretario de Seguridad, explicó que la meta del plan de desarrollo (2016 - 2019) fue disminuir en un 50 % y aclaró que varios hechos influyeron para que no se cumpliera.

El resultado no responde a las expectativas que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tenía en su programa de gobierno en 2015, cuando aseguró (revisando las estadísticas de años anteriores) que “si la administración ejerciera un verdadero control sobre la seguridad, no solo los homicidios hubiesen disminuido, sino también los hurtos”.

¿Problema estadístico?

Opiniones y propuestas

David Pérez Arias, coordinador de Seguridad en el colectivo El Derecho a No Obedecer, dijo que el aumento de hurtos demuestra que la seguridad requiere atención a las bases sociales. “Más tecnología permite más denuncias, pero hoy no hay cifras reales de cuántas de las capturas hechas por estas denuncias cerraron con un proceso jurídico contra los delincuentes”, precisó y señaló que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia .