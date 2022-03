El papá de la víctima relató: “Recibí una llamada al celular de uno de mis hijos, donde nos manifestaba que lo tenían secuestrado y le estaban exigiendo entregar cinco millones de pesos. Amenazaban que si no entregaban el dinero, o no lo transferían a una cuenta Nequi, lo podían matar y lo tirarían al río Medellín”.

Pero de los $5 millones que pidieron en la primera llamada, el monto se redujo a 800.000 pesos, con el objetivo de que lo entregaran rápido. En una de las llamadas, que conoció EL COLOMBIANO, los delincuentes expresaron: “Mami, ¿usted es que no entiende? Vea que de $5 millones se los rebajamos a $800.000. No les queremos hacer el daño ni a ustedes ni al pelao”.

Finalmente, luego de realizar el pago, los familiares de Camilo quedaron de encontrarse en la plaza Rojas Pinilla, en el centro. Allí, agentes del Gaula de la Policía capturaron a Víctor Alejandro Carvajal Martínez, alias “Pirulo” o “Cachetes”; David Estiven Jiménez Muñoz, “el Primo”, y Geiner Racini Sandoval, “Geiner”, quienes fueron enviados a prisión por los presuntos delitos de secuestro extorsivo agravado, tortura, amenazas de muerte, lesiones personales y hurto calificado y agravado.

Esta situación, además de las capturas realizadas conjuntamente por los Gaulas de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, muestran que las modalidades de rapto van encaminadas a ser de corta duración y no, como ocurría hace algunos años, de meses o años.

“En la actualidad no es tan fácil cometer un secuestro como hace algunos años. La capacidad que tenemos Ejército, Fiscalía y Policía ya no es lo mismo para los bandidos como ocurría hace 15, 20 años, que se hacían las famosas pescas milagrosas, los secuestros masivos. Ya hoy no es posible”, señaló el mayor Camilo Bello, comandante del Gaula Militar de la Cuarta Brigada.