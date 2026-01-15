Alcaldes plantan cara al cierre del sector Areneras en Antioquia: “El Suroeste no aceptará imposiciones ni de la ANI ni de Covipacífico”

El reciente anuncio del cierre del sector Las Areneras, en el municipio de Amagá, previsto para enero de 2026 como parte de las obras del proyecto vial Pacífico 1, ha generado de nuevo una fuerte reacción por parte de las autoridades del Suroeste antioqueño.
Cabe comentar que la concesión vial Covipacífico insiste en pleantear cierres diarios de hasta cinco horas durante varios meses para poder llevar a cabo las obras en el mencionado sector en jurisdicción del municipio de Amagá y que incluirían la construcción de un retorno.
En contexto: Alcaldes del Suroeste antioqueño se oponen al cierre del sector Las Areneras en Amagá: ¿cuáles son sus razones?
A raíz de los desacuerdos que la medida tuvo en noviembre, se había comentado que el cierre se iniciaría el pasado 13 de enero de 2026, con restricciones diarias de circulación en el horario de 8:30 a. m. a 1:30 p. m. Las obras se extenderían por varios meses para avanzar.
Sin embargo, así como ocurrió el año pasado, los alcaldes del Suroeste mostraron su desacuerdo ante los trabajos diurnos, pues a su juicio estos profundizarían las afectaciones a la movilidad, la economía regional y el turismo de esta subregión.
En una rueda de prensa llevada a cabo en la Gobernación de Antioquia, algunos de los mandatarios coincidieron en que la región ya enfrenta graves dificultades por retrasos históricos en la infraestructura vial como para agregar este “chicharrón” sin haberlos solucionado parcialmente.