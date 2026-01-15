Alcaldes plantan cara al cierre del sector Areneras en Antioquia: “El Suroeste no aceptará imposiciones ni de la ANI ni de Covipacífico”

El reciente anuncio del cierre del sector Las Areneras, en el municipio de Amagá, previsto para enero de 2026 como parte de las obras del proyecto vial Pacífico 1, ha generado de nuevo una fuerte reacción por parte de las autoridades del Suroeste antioqueño.



Cabe comentar que la concesión vial Covipacífico insiste en pleantear cierres diarios de hasta cinco horas durante varios meses para poder llevar a cabo las obras en el mencionado sector en jurisdicción del municipio de Amagá y que incluirían la construcción de un retorno. En contexto: Alcaldes del Suroeste antioqueño se oponen al cierre del sector Las Areneras en Amagá: ¿cuáles son sus razones?



A raíz de los desacuerdos que la medida tuvo en noviembre, se había comentado que el cierre se iniciaría el pasado 13 de enero de 2026, con restricciones diarias de circulación en el horario de 8:30 a. m. a 1:30 p. m. Las obras se extenderían por varios meses para avanzar.



Sin embargo, así como ocurrió el año pasado, los alcaldes del Suroeste mostraron su desacuerdo ante los trabajos diurnos, pues a su juicio estos profundizarían las afectaciones a la movilidad, la economía regional y el turismo de esta subregión.



En una rueda de prensa llevada a cabo en la Gobernación de Antioquia, algunos de los mandatarios coincidieron en que la región ya enfrenta graves dificultades por retrasos históricos en la infraestructura vial como para agregar este “chicharrón” sin haberlos solucionado parcialmente.





El alcalde de Amagá, Wilser Molina, manifestó su oposición rotunda a los trabajos diurnos, señalando que la concesión no ha avanzado lo suficiente en los otros pendientes como para exigir un cierre prolongado. Molina advirtió sobre las consecuencias que las obras traerían a su municipio y a otros, sobre todo en temas como el transporte del carbón de la Sinifaná, la movilidad de los estudiantes que se desplazan diariamente hacia Caldas y Medellín, el transporte de pacientes y las afugias económica para el gremio transportador.



Molina también cuestionó además la demora de Pacífico 1 frente a otras concesiones que ya finalizaron o están próximas a hacer sus respectivos tramos y aprovechó para calificar de negligente la gestión de la concesión Covipacífico.



Como alternativa, Molina propuso que los trabajos se realicen exclusivamente en horario nocturno, entre las 9:00 p. m. y la 1:00 a. m. Además, advirtió que, de no ser escuchadas las recomendaciones técnicas para hacer los trabajos nocturnos, no permitirá los trabajos en La Arenera. Lea también: Peaje de Amagá amplía su operación temporalmente: así funcionarán los carriles



Desde otros municipios del Suroeste también se alzaron voces de preocupación. Por ejemplo, el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, alertó sobre el impacto que nuevos cierres tendrían en una subregión que ha hecho inversiones históricas en turismo sostenible y que recibe cerca de 500.000 visitantes al año.



El mandatario señaló que otro cierre sería “otra pandemia” en materia económica para los inversionistas del Suroeste.



Por su parte, la alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera, destacó el aumento de los costos de transporte en momentos claves para el Suroeste como lo es la cosecha cafetera. Alzas que se han visto agravadas por la falta de soluciones a tramos o infraestructura esencial para la subregión como el puente de Bolombolo, el cual desde hace siete años tiene un problema en su estructura que no permite que la crucen vehículos pesados, lo que obliga a desvíos más largos y encarece la producción agrícola.





Desde el bando de la Gobernación de Antioquia tampoco han llovido las críticas al anuncio de Covipacífico. Pues a estas preocupaciones se sumó el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, quien afirmó que la extensión en tiempo de los cierres propuestos le resultan exageradas frente a los avances reales de la obra. Gallón también dio a entender que el asunto le causa extrañeza, toda vez que, a su juicio, existen métodos constructivos que podrían reducir los tiempos de las obras en Las Aereneras.



Eso sí, de la rueda de prensa hizo eco el mensaje de que el Suroeste no aceptará más imposiciones de la ANI ni de la concesión Covipacífico, por lo que demandaron soluciones concertadas que no sigan golpeando a una región que, pese a su importancia para el departamento, sigue siendo altamente afectada por el rezago vial.

