Dos robos a universidades públicas de Envigado siguen sin respuestas, ¿en qué va la investigación?

Transcurrido un mes desde que, a través de una operación de ciberdelincuencia, robaran $657 millones al Tecnológico de Artes Débora Arango, de Envigado, no hay todavía resultados tangibles hacia la recuperación del dinero y el establecimiento de responsabilidades.
Los antecedentes no dan para ser muy optimistas, pues en un hurto similar ocurrido hace más de tres años en otra entidad de educación superior del mismo municipio, y por una cantidad mayor ($4.300 millones), tampoco existen respuestas.
El rector de la Débora Arango, Juan Carlos Mejía, le confirmó a EL COLOMBIANO que, después de efectuar los respectivos derechos de petición, hasta ahora los bancos de donde fue sacada la plata no han contestado si lograron retener el dinero antes de que los beneficiarios del traslado de fondos la retiraran, o si responderán por el monto esquilmado. Esta sería una respuesta que esperan obtener máximo a finales de este mes.
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Además, el trámite penal tropezó con el receso escolar que tuvieron los funcionarios de la Fiscalía en la primera semana de octubre, aunque ya el tema cuenta con la respectiva noticia criminal (spoa) en la plataforma de la Rama Judicial.