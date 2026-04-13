Ladrones se la montaron a colegios de Guarne: desde Semana Santa se han metido a dos a robar

En apenas dos semanas van dos instituciones educativas que son visitadas por los ladrones en el municipio de Guarne (Oriente antioqueño), de las cuales se alzaron con 18 computadores en total.
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El último hecho que implica el perjuicio de los alumnos que verán disminuidos los equipos con los cuales emprender procesos de aprendizaje ocurrió en el colegio El Romeral, en la vereda que lleva ese mismo nombre, el sábado pasado.