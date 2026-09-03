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Rionegro estrena barredoras eléctricas: invertirán $800 millones para limpiar 14 rutas

La tecnología busca mejorar la limpieza urbana, reducir la huella de carbono y disminuir los riesgos para los trabajadores que barren las calles.

  • Cada unidad tiene una autonomía aproximada de seis a siete horas, un rango que permite incorporarlas a las jornadas habituales y cubrir diferentes recorridos durante un mismo día. FOTO Alcaldía de Rionegro.
    Cada unidad tiene una autonomía aproximada de seis a siete horas, un rango que permite incorporarlas a las jornadas habituales y cubrir diferentes recorridos durante un mismo día. FOTO Alcaldía de Rionegro.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
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Rionegro dio un paso hacia una operación de aseo más moderna con la llegada de sus primeras dos barredoras 100 % eléctricas, una incorporación que representa una inversión de $800 millones por parte de Verdelimpio Colombia S.A.S. E.S.P.

Las nuevas máquinas serán incorporadas a 14 rutas de barrido en el municipio y estarán destinadas a la limpieza de calles, plazas y otros espacios de alta circulación.

Lea más: Video | Avalancha de basura llega al mar de Santa Marta tras creciente del río Manzanares

La apuesta combina tecnología y movilidad eléctrica con el objetivo de hacer más eficiente la recolección de residuos y mejorar las condiciones en las que los operarios realizan su trabajo.

Las barredoras están equipadas con un sistema que integra barrido, succión y aspersión de agua, lo que les permite recoger distintos tipos de residuos encontrados habitualmente en las vías, entre ellos hojas, colillas, polvo, grava, piedras pequeñas y residuos sólidos ordinarios.

El sistema de aspersión cumple además una función ambiental, pues ayuda a reducir la dispersión de material particulado durante el proceso de limpieza.

Cada unidad tiene una autonomía aproximada de seis a siete horas, un rango que permite incorporarlas a las jornadas habituales y cubrir diferentes recorridos durante un mismo día.

Su tamaño y capacidad de maniobra también fueron considerados para que puedan desplazarse por distintos sectores urbanos y llegar a zonas donde se requiere mayor precisión durante las labores de barrido.

Uno de los principales cambios está en las condiciones de seguridad de los trabajadores. Las barredoras eléctricas permitirán reducir la exposición de los operarios a situaciones de riesgo en vías rápidas y sectores con alto flujo vehicular, donde el barrido manual puede representar una mayor posibilidad de accidentes.

La llegada de las máquinas también está relacionada con los objetivos ambientales del municipio. Según la información entregada por la empresa, la incorporación de las barredoras está alineada con los programas y metas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

La utilización de vehículos eléctricos permitirá, además, disminuir la huella de carbono asociada a las labores de barrido, al tiempo que moderniza una actividad que por años se ha realizado de manera manual o con equipos de combustión.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas barredoras eléctricas llegaron a Rionegro?
Rionegro incorporó dos barredoras 100 % eléctricas, adquiridas por Verdelimpio Colombia S.A.S. E.S.P. La inversión destinada a estas máquinas fue de $800 millones.
¿Cuánto se invirtió en las nuevas barredoras eléctricas de Rionegro?
La empresa Verdelimpio realizó una inversión de $800 millones para incorporar las dos máquinas eléctricas que serán utilizadas en las labores de limpieza urbana del municipio.
¿En cuántas rutas operarán las barredoras eléctricas de Rionegro?
Las nuevas máquinas serán incorporadas a 14 rutas de barrido en diferentes sectores de Rionegro. Allí apoyarán la limpieza de calles, plazas y otros espacios con alta circulación de personas.

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